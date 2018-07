Die Methoden, Weihnachten zu feiern, sind zahlreich. Hier ist eine Meldung, die sich "Paris Match", die große französische Illustrierte, im Telegrammstil aus New York besorgte: Ob dies in New Yorker Straßen oder in Wohnungen stattfindet, wurde nicht mitgeteilt. In dieser Hinsicht tappen wir bei den erleuchteten Tannen im Dunkeln.

Eine andere, jedoch alte und europäische Methode besteht darin, den Weihnachtsbaum auf einen Apparat zu montieren. Darin stecken eine Spieldose und eine Drehscheibe. Man drückt — "Kinder, seid mal still!" — auf einen Hebel, und schon dreht sich der Weihnachtsbaum ganz rundrum, und dazu ertönt: "Oh, du fröhliche " Die Methode meines Onkels, Weihnachten zu feiern, bestand darin, daß er sagte: "So, jetzt geh ich schlafen — "Und die Christmette?" — Er erwiderte fromm: "Ich bin in meinem Leben wohl hundertmal in der Christmette gewesen!" Er war damals etwa vierzig Jahre alt. Er blieb übrigens zeitlebens Junggeselle.

Durch die Nacht zur Kirche wandern, über knirschenden Schnee, und zu denken: Der Ohm schläft. Oh, das war herzerwärmend (denn wir froren) und unheimlich zugleich (denn er schlief, obwohl das Christkind geboren wurde). Auf alten Bildern sehen wir — auf Christgeburts, auf Kreuzigungs, auf Oster Auferstehungsszenen —, wie immer einer abseits stand und so tat, als ginge das alles ihn gar nichts an, und sich vielleicht genierte. Das war mein Onkel. Oder ich bins. Oder Sie sinds. (Falls Sie dies zufällig lesen ) Und dann wollen wir noch kurz bei jener Weihnachtsfeier Methode verweilen, die sich mehr und mehr ausbreitet: Einer meiner Freunde hat mit Weihnachten "nichts zu schaffen". Seine Kinder indessen lernen Gedichte und schneiden aus buntem Papier Figuren aus, die sie an Drähten befestigen: Engel oder Teufel (kommt nicht drauf an). Aber Calder nennt das Ereignis "Mobile". Dies ist ein Draht Papp Gebilde, das an einem Haken aufgehängt wird und sich vielstufig im Winde bewegt (Unsere Gedanken, unsere Gefühle gehen so. Sie gehen hin und her ) Sodann naht der Heiligabend. Der Hund bellt. Die Türen schlagen. Die Kinder ziehen um sechs den Sonntagsanzug an. Eine Langspielplatte wird aufgelegt, der Baum angezündet "Macht Die Kinder stürmen herein, erschrecken vor so viel Licht, fassen sich, stellen sich in Positur, und der Jüngste deklamiert mit unnatürlicher Stimme: "Drauß vom drückt der Vater viele Tränen.

Das Weinen harter Väter, als eine Methode, Weihnachten zu feiern, scheint eine europäische Sitte zu sein, speziell eine deutsche. In Frankreich ziehen die Väter und ihre Lieben ein opulentes Mahl vor und nennen es Reveillon; in England wird nicht so köstlich gegessen, aber dafür mehr getrunken. Denn der Herr ist geboren, der Herr! Und die Industrie bei uns errichtet auf ihren Hochhäusern riesige Gebilde aus Holz, Ästen, Tannennadeln, elek- , trischen Drähten und — hoffentlich — Sicherungskontakten (Es wäre doch schrecklich, wenn Hochhäuser von oben nach unten, anstatt umgekehrt, abbrennen würden ) Alle sind schon weg aus den Büros. Aber der Weihnachtsbaum auf den Dächern ist erleuchtet. Die Elektrizität feiert Christgeburt, und so können wir ruhig schlafen, und unser lieber Nachbar auch.

Übrigens steht in "Paris Match" noch folgendes Weihnachtstelegramm:, "Für katholischen Hilfsorganisation in Paris). Aber es gibt ja solche Organisationen auch in Deutschland.

Und es gibt auch bei uns "Enterbte", seien es die alten Leute ("Rentner" genannt) aus dem östlichen Teil Deutschlands, denen gestattet wurde, zu uns herüberzukommen und denen es an Geld mangelt, seien es Freunde dort drüben, die nicht reisen dürfen und denen ein Weihnachtspaket mehr bedeutet als sein materieller Inhalt.

So viel verschiedene Methoden, Weihnachten zu feiern.