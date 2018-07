Das Stück, Mauriacs Asmodee, begann mit einem leuchtenden Bild: Ein Gesicht tauchte auf, verblaßte zum Negativweiß, Piniendächer gewannen Kontur; ein Zug fuhr an schwarzen Ästen vorbei, man war vor den Toren Bordeaux’, in der Gironde; Impressionen wie soledad und spanischer Himmel blitzten sekundenschnell auf; der Schattenmund beschwor den Teufel Asmodee, Lesages listigen Hinkgeist, doch als die Schrift – tafel kam, war das Schönste, die Blitzinterpretation der Welt Mauriacs, schon vorbei. Das Spiel selbst gab sich öde und zäh, die bis zum Überdruß bekannten Figuren des französischen Publizisten blieben ohne Profil: Marcelle de Barthas, eine Witwe, die für den schwarzen Schleier zu jung ist, das keusche, ans Kommunizieren denkende Mädchen im Augenblick unschuldig-schuldiger Liebeserfahrung, der englische Jüngling, Asmodee der Erste, dessen unbekümmerte Neugier die Herrensitzbewohner zur Entlarvung zwingt, schließlich der aus dem Priesterseminar entlassene Zögling, Asmodee der Zweite, der die Dame des Hauses mit abstrusen Interpretationen der katholischen Morallehre tyrannisiert. Jede Gestalt, der eifersüchtig-verklemmte Monsieur und die ihm in Sinnlichkeit verfallene Mademoiselle, das fromme Beichtkind und der falsche Beichtiger wirkten wie Marionetten aus sehr alter Zeit, denen der Regisseur mit einem verzweifelten Pusten den Staub vom Gesicht blasen wollte. Treppen und Läufer, Dienerjäckchen und Tüll wurden bemüht, das Anwesen der gascognischen Bourgeoisie präsentierte sich in plastischem Babelsberg-Spiel ... alles vergebens, alles umsonst.

So sehr sich die Schauspieler mühten, so böse die Kameramänner, mit Spitzen und Schleiern und Lampen am Boden, Hellmut Langes Gesicht auch in Poren und Kerben zerteilten: die Maximen klangen wie Schott-Parodien, und der persische Wollustteufel, Asmodee der Zweite, erschien im besten Fall als eifernder Wirrkopf, der abwechselnd eine Seite Strindberg und eine Seite Pascal rezitierte. Von der Hölle der Sinne und vom Dämon der Lust, von Sünde und jener Not, die kein Tick ist, war wenig zu spüren, die Ekstasen blieben papieren, die Probleme veraltet, die Seelennöte so anachronistisch, daß der Zuschauer an jenen Arzt denken mußte, der bei der Premiere von „Vor Sonnenaufgang“ seine geburtshilflichen Instrumente auf die Bühne hinaufwarf ... nur daß man im Fall von Asmodee eine Chaise gebraucht hätte: ein zartes Sofa, Dämmerlicht und ein wenig Entspannung, Traumgeschichten, geschlossene Augen – und alle Teufelinnen und Teufel wären, wie der Erzähler am Anfang, zu Negativschemen geworden.

Nein, beim großen Lesage, hier wurde kein Dach abgehoben, hier war keine Sartre-Gesellschaft versammelt, kein tua res agitur wurde verkündet.

Analytiker und Konzils-Kenner schüttelten in gleicher Weise ihr Haupt, der Staub-Spuk verflog, im Dunkelkabinett und vor den Toren der Peterskirche wurde herzhaft gelacht. Momos