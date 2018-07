Inhalt Seite 1 — Übermenschen bieten sich an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Arbeitskräfte sind in der Bundesrepublik knapp. Auch qualifizierte, leitende Mitarbeiter für Wirtschaftsunternehmen müssen mühsam gesucht werden. Zwar melden sich auf Inserate meistens fünfzig oder gar hundert Bewerber, aber nur wenige eignen sich für die ausgeschriebene Stellung. Unmögliche Bewerbungen landen auf den Schreibtischen in den Personalabteilungen. Darüber berichtet ein erfahrener Personalreferent aus einem bedeutenden Elektrounternehmen.

Die Neigung zum Arbeitsplatzwechsel, sagt man, sei unter den leitenden Angestellten bei weitem nicht so groß wie unter den übrigen Angestellten oder gar unter den Arbeitern. Wenn man bei Unternehmen anfragt, so findet dies allgemein Bestätigung: jährlich vielleicht drei Prozent der leitenden Angestellten verlassen ihre Stellungen. Bei den Arbeitern sind es dagegen zwanzig, dreißig und mehr Prozent.

Fast kurios will es darum erscheinen, wenn man hört, daß die Zahl der Bewerbungen auf Stelleninserate im umgekehrten Verhältnis dazu steht. Während die Klagen der Firmen darüber nicht abreißen, daß sich auf entsprechende Angebote für Arbeiter fast niemand mehr meldet, hat beispielsweise (nach Angaben eines Personaldirektors) die Offerte eines Unternehmens für eine Spitzenfunktion vor nicht langer Zeit nahezu fünfhundert Bewerbungen eingebracht. Bedeutet das während einer Zeit des chronischen Arbeitskräftemangels ein Überangebot an leitenden Mitarbeitern, einen „Boom“ auf dem Führungssektor? Und werden nicht dadurch alle diejenigen Lügen gestraft, die seit Jahren vom fehlenden Führungsnachwuchs reden? Sicherlich, eine so große Zahl von Bewerbungen bildet die Ausnahme. Aber 40, 60, 100 oder sogar mehr Bewerbungen auf gute Inserate sind die Regel.

Sind es wirklich Talente? – Wollte man die Gauß’sche Häufigkeitsverteilung anwenden, wären vielleicht nur zehn Prozent unter den Bewerbungen. Und die anderen neunzig? Unter ihnen müßte es also sehr viele geben, die in ihrer Selbsteinschätzung fehlgehen oder denen es am nötigen Ernst gebricht, vielleicht sogar am Verantwortungsbewußtsein.

Wie anders schon soll man Sätze eines Bewerbungsschreibens deuten: „... Dabei ist es für mich unerheblich, in welcher Branche ich meinen neuen Arbeitsplatz finden werde. Von entscheidender Bedeutung ist für mich nur das Maß der zu übernehmenden Verantwortung. In dieser Hinsicht möchte ich mich entscheidend verbessern.“ Und das ist kein Einzelfall, sondern nur ein Beispiel.

Manchmal lassen Inserattexte solche – man möchte sagen: bitteren Erfahrungen ahnen, wenn darin gebeten wird, daß sich „nur wirklich qualifizierte Herren“, solche, „die glauben, unseren Ansprüchen gerecht zu werden“ oder die „sich in ähnlichen Positionen bewährt haben“, bewerben möchten. Aber wer hält sich schon daran? Nach den Erfahrungen in der Praxis nur etwa, zehn Prozent.

Man kann ohne Übertreibung sagen: Je höher die Funktion, desto mehr Bewerbungen, aber auch desto mehr Dilettanten unter den Stellensuchenden. Man erkennt sie sehr leicht, denn von fachlichen Fähigkeiten reden sie kaum. So was braucht man ja „oben“ gar nicht mehr so sehr. Dafür aber Selbstbeweihräucherungen wie: „Bin ein vitaler Mensch“, „mit überdurchschnittlichen Leistungen“, bin „dynamisch, taktvoll, umsichtig, schöpferisch, unternehmerisch denkend“. Oder es heißt: „Die Geschäftsleitung schätzt meine Ideen“, „die ausgeschriebene Stelle ist ganz auf meine Kenntnisse und Fähigkeiten abgestellt“, ich habe „Gefühl für Menschenbehandlung“ und „die Fähigkeit, geeignete Mitarbeiter heranzuziehen und zu einem leistungsstarken Arbeitsteam zu verschweißen“. Ganz forsch trat ein anderer auf: „Wenn Sie eine einmalige Gelegenheit nicht verpassen und Ihrem Unternehmen keinen Schaden bereiten wollen, versäumen Sie es nicht, umgehend Kontakt mit mir aufzunehmen, da ich mich wegen bereits vorliegender erstklassiger Angebote bald entscheiden muß.“ – Sicherlich, das kann man nicht ernst nehmen, aber man ist gezwungen, es zu lesen und zu beantworten.