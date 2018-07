Mit dem Entwurf einer Übergangsgebührenordnung für Ärzte unternimmt das Bundeskabinett den Versuch, die Vertrags- und Liquidationsfreiheit der Ärzte einzuschränken. Ob dieser Versuch gelingt, hängt noch vom Bundesrat und vielleicht auch von den Ärzten ab. Ob es ein gesellschaftspolitisch gelungener Versuch wird, muß schon jetzt mit einigen Fragezeichen versehen werden.

Bisher stand dem Arzt eine Rahmengebührenordnung zur Verfügung. Sie sah in ihrem Leistungsverzeichnis für jede einzelne ärztliche Leistung einen Mindest- und einen Höchstsatz vor, wobei der Höchstsatz jeweils das Zehnfache des Mindestsatzes betrug. Dabei ist es üblich geworden, daß der Arzt für Privatpatienten einen Mittelsatz forderte, den er je nach Lage des Falles etwas herauf- oder herabsetzte.

Die jetzt vom Kabinett verabschiedete neue Gebührenordnung gibt dem Arzt nur noch das Recht, bis zum Sechsfachen der in dem Verzeichnis festgesetzten Gebühren zu liquidieren. Diese Gebühren aber sind genormt. Eine Beratung beispielsweise kostet nicht mehr zwei bis zwanzig Mark, sondern drei Mark. Der Arzt kann also nur noch nach oben rechnen, so daß jeder Patient mehr als bisher sich veranlaßt sehen wird, nach der Berechtigung zu fragen, daß ihm mehr als der Normsatz, wohl gar ein Vielfaches davon, abgenommen wird.

Hinzu kommt, daß die Vergütungen des Leistungsverzeichnisses für einen großen Personenkreis, der vom Fürsorgeempfänger bis zum Bundeswehrgeneral reicht, auch im Falle des vertragslosen Zustandes verbindlich sind. Die Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Privatpatienten müßten also wohl diejenigen eines Bundeswehrgenerals (der heute ein Monatseinkommen von etwa 3500 Mark hat) überschreiten, um eine über die Norm hinausgehende Liquidation zu rechtfertigen.

Der Arzt-Ersatzkassenvertrag beispielsweise, nach dem oberhalb einer nach Familiengröße gestaffelten Einkommensgrenze (1250 Mark bis 1800 Mark) privat liquidiert werden kann, ist durch die neue Gebührenordnung gefährdet. Aber auch die Vertragsfreiheit mit den Krankenkassen könnte bedroht sein. Zwar gilt laut Kassenarztrecht im vertragslosen Zustand für die Krankenkassen der alte Vertrag solange weiter, bis die Schiedsämter entschieden haben; aber man könnte bezweifeln, daß die Kassen künftig überhaupt noch bereit sein werden, mehr zu zahlen als die Sätze der allgemeinen Gebührenordnung, wenn diese den Charakter von Normsätzen haben. Dabei ist daran zu erinnern, daß es im Bundesgebiet bereits 60 allgemeine Ortskrankenkassen gibt, die mit den Ärzten eine Honorierung nach Einzelleistungen vereinbart haben, die bis zu 20 Prozent über den derzeitigen noch gültigen Mindestsätzen liegen.

Wie sich die Übergangsgebührenordnung – wenn sie in dieser Form mit Zustimmung des Bundesrates erlassen wird – auswirken wird, ist nicht eindeutig vorherzusehen. Aber selbst wem die bisherige Liquidationsfreiheit der Ärzte nicht mehr zeitgemäß erschien, dem kann bei dieser Gebührenordnung auch nicht ganz wohl sein. Sie könnte eine Nivellierung der ärztlichen Honorare bedeuten, die praktisch den Status des Sozialversicherten zur Norm macht.

Vor diesem Hintergrund ist die aus der Übergangsgebührenordnung resultierende Anhebung um 28 Prozent (die letzte Erhöhung fand 1957 statt), das Mindeste, was den Ärzten gewährt werden mußte. Aber vielleicht übt diese Übergangsgebührenordnung einen heilsamen Zwang auf die Ärzte aus, sich nun schnell auf einen eigenen Vorschlag für eine endgültige Gebührenordnung zu einigen. Womit zugleich deutlich wird, daß der Streit um die Arzthonorare uns nicht nur weiterhin, sondern auch schon bald wieder von neuem beschäftigen dürfte. –en