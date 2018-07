Warum ist die Erde von April bis September 1963 mit schätzungsweise 300 Millionen mehr Materiestücken aus dem Weltraum bombardiert worden als in anderen Jahren während jener sechs Monate?

Dieser Frage ist ein Artikel in der Wissenschaftszeitschrift Science (11. Dezember) gewidmet, den zwei kanadische und zwei neuseeländische Forscher verfaßt haben.

In Ottawa stellten Dr. Peter Mittmann und Bruce A. McIntosh vom „National Research Council“ eine fünfzigprozentige Zunahme des Meteorregens fest, und in Christchurch (Neuseeland) ergaben die nach dem gleichen Verfahren von Dr. Clifton D. Ellyett und Dr. Colin S. L. Keay vorgenommenen Radar-Vermessungen einen Anstieg von ungefähr 100 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen monatlichen Meteorfall der Jahre 1958 bis 1962.

„Der Grund für diese außergewöhnliche Zunahme kann in einem außerirdischen oder einem irdischen Ereignis liegen, ja, man darf auch die Möglichkeit nicht ausschließen, daß dieses Phänomen von Menschen verursacht wurde“, erklären die vier Gelehrten. „Ein außerirdischer Faktor, der für ein so abrupt gesteigertes Bombardement mit interplanetarischer Materie während eines halben Jahres verantwortlich ist, läßt sich nur schwer. vorstellen“, heißt es in dem Artikel. Ebenso sei ein geophysikalischer Einfluß, etwa eine Veränderung in der Ionosphäre, nicht sehr wahrscheinlich.

Der Verdacht lag nahe, die überschüssigen Meteore könnten ein Teil der 400 Millionen feinen Kupfernadeln gewesen sein, die im Mai 1963 in die Hochatmosphäre geschossen und dort zu einem erdumspannenden Ring ausgezogen worden waren – der Nadelring dient als Reflektor für Radiostrahlen. Doch nach den Berichten der für dieses Experiment „West Ford“ verantwortlichen US Luftwaffe befinden sich die Kupferdrähtchen nach wie vor in 5000 Kilometer Höhe und mit einer Rückkehr in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre, wo die Nadeln verbrennen werden, ist vor Ablauf von weiteren ein- bis eineinhalb Jahren nicht zu rechnen.

Eine mögliche Erklärung, die von den Wissenschaftlern für den vorübergehenden „Massenbesuch“ aus dem Kosmos erwähnt wird: Materieteilchen von Kernwaffenversuchen in der Ionosphäre oder nicht bekannt gewordenen Raumflugexperimenten sind in die Lufthülle der Erde eingetaucht. G. L.