Der 32jährige Alfons Schrader ist ohne Zweifel ein vielseitiger Mann; zumindest hat er sich schon in manchem Beruf geübt. Das Amtsgericht Tiergarten in Berlin adressierte seinen Strafbefehl an den Kaufmann Alfons Maria Hubert Schräder, der Betriebspaß Nummer 1013 der amerikanischen Armee in Europa enthält den beruflichen Vermerk „Kraftfahrer“, und zuletzt war er Hausmeister in einem amerikanischen Offiziersheim in Kronberg im Taunus.