Jeder dritte Tag arbeitsfrei

Für alle auf der Basis der 5-Tage-Woche Beschäftigten (Mehrheit in der Industrie) machen die freien Samstage, die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage sowie der Jahresurlaub mit insgesamt 127 Tagen über ein Drittel des Jahres aus. Es bleiben 238 Arbeitstage.

Baulandpreise steigen weiter

Der ständige Anstieg der Baulandpreise in der Bundesrepublik beschäftigt zunehmend die Wohnungsbauwirtschaft. Als Beispiel für die Entwicklung der letzten Jahre wird angeführt, daß in Bayern der Grundstückskostendurchschnitt von 7,90 Mark pro qm im Jahre 1960 auf 17,50 Mark im Jahre 1963 angestiegen ist. Dies bedeutet eine Preiserhöhung um 220 Prozent. Auch im vergangenen Jahr war kein nennenswerter Umschwung in der Tendenz zu erkennen.

Devisenbringer

1375 000 Amerikaner, 10 Prozent mehr als im Vorjahr, werden dieses Jahr ihren Urlaub in Europa verbringen. Ihre Ferien-Ausgaben sollen die Rekordsumme von 1,75 Milliarden Dollar erreichen.

Eine Million Gebrauchtwagen