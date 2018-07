Das Schweizer Fernsehen will nicht länger die Rolle eines Außenseiters spielen. Mit großem Mißvergnügen hatten die zuständigen Schweizer Stellen in den letzten Jahren feststellen müssen, daß in der Ost- und Mittelschweiz überwiegend die deutschen und in der Westschweiz die französischen Programme über die einheimischen Bildschirme flimmerten.