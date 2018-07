gierung entschlorj sich zii einer weiferen Beteiligung an dem englischen corde" Proiekt. In einer Sondersitzung des Bundeskabinelts dankte Aurjenminister Gerhard Schroder dem Bundeskanzler fiir seinen ,personlichen Einsatz" bei den Gesprachen in Rambouillet. Zwischen Bonn und Berlin kam es zu einer Kontfoverse Ober das ,Ost Europa Memorandum" Willy Brandts. In Berlin begann eine neue Runde der Passierscheingesprache. Zu einem zwolftagigen Besuch fraf Bundesprdsident Heinrich Liibke in Berlin ein.

Walter Ulbricht erganzte das zuruckhaltende Abschlufjkommunique der Warschauer Osiblock Konierenz durch scharfe Tone gegen Westberlin und die Bundesrepublik. In Rorn wurde der polnische Autjenminisier Adam Rapacki vorn ifalienischen Ministerprasidenten Aldo More empfangen. Zu Besprechungen mit dem stellverfretenden ungarischen Ministerprasidenten, Jeno Pack fraf der Krupp Bevollmachtigfe Berthold Beitz in Budapest ein.

Die Sowjetunion betatigte sich in der Saison 196364 als der grofjte Weizenkaufer. Wegen Meinungsverschiedenheiten iiber den Preis wurden die franzosisch chinesiscKen Verhandlungen iiber ein Weizengeschaft unterbrochen. In Saigon putschten wieder eirnnal die Militars.

Der Zentralbankrat der Deufschen Bundesbank erhohte den Diskonfsatz von 3 auf 32 Prozenf. Bundesverkehrsminister Hans Chrisioph Seebohm lief; in Rom gegen die Einfiihrung der SommerIn seinem 90.

Lebensjohr starb Winston Spencer Churchill. Nach einer verlorenen Nachwahltralder Labour Aufjeriminister Patrick Gordon Walker zuriick und wurde durch Michael Stewart ersefzt.

Die britische ReConzeif in Italian profesfieren. Im Dusseldorfer Treblinka Prozel? besfritt der eherhalige Staatssekreiar Hans Globke eine Kennfnis von der physischen Endlosung der Judenfrage". Gegen den nSpiegel"Herausgeber RudoK Augstein und den FAZ Wehrexperten Adalbert Weinstein wurde von der Bundesanwaltschaft ein neues Ermittlungsverfahren Wegen Landesverratsverdachfs eingeleitef. Gegen den friiheren Prasidenlen beim Bundesgerichtshof, Heinrich Jagusch, wurde ein Dienststrafverfahren eroffnef. Franz Josef Straulj veranlafjfe eine Neuverteilung von Funktionen und Personen in der CSU Laridesleitung. Wegen seiner Ebersberger Kernforschungsplane wurde der bayerische Minisferprasident Alfons Goppel mit Morddrohungen bedacht und unfer Polizeischufz gesfellf.

Fiir das Churchill Denkmal vor der britischen Botschaff in Washington enfschied man sich fur den Entwurf ,mit Zigarre". Die Kathedrale von Coventry iibernahm die Patenschaft fiir ein Kirchenhospifal in Dresden. Nach achtjahriger Ehe wurde in Lugano Heinrich Hans von Thyssen Bornemisza von seiner dritten Frau Fiona Campbell Walter geschieden. Zum Nachfolger des ausscheidenden Generaidirektors der Sfaatlichen Museen Berlin, Leopold Reidemeisfer, wurde Sfephan Waeizold berufen, Der Zech Nenntwich Prozefj endefe mif Gefangnissirafen fiir den Angeklagten und die drei Fluchfhelfer, Bei den Deutschsn Eislaufmeisferschaffen in Koln wurden Sonja PfersdorfGiinther Matzdorf Nachfolger des inzwischen gesprengten Profi Paares Marika Kilius Hans Jiirgen Baumler. Mehr als zehn Millionen Fernsehteilnehmer gibt es jetzt in der Bundesrepublik. Das Richifesf der Ruhr Universitaf in Bochum wurde von 1500 Bauleufen mit 800 Pfund Kasseler Rippenspeer, ebensoviel Sauerkraut, 20 Zentnern Kartoflelpuree, 15 000 Flaschen Bier und 20 000 Schnapsen gefeierf.