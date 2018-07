Inhalt Seite 1 — Auch weiterhin technische Experimente mit Tönen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Das kann man nicht spielen, hatte er von seinem Lehrer als Antwort erhalten. Er ist junger Musiker, Kontrabassist, studiert an einer Hochschule in Nordwestdeutschland. Neben sechzig anderen Musikstudenten ist er Mitglied des Studio-Orchesters Hannover; er kommt im Jahr zu sechs Arbeitswochen nach Hannover, anschließend öffentliche Konzerte und Aufnahmen für den NDR; er fährt nach Hitzacker zu den „Sommerlichen Musiktagen“, nimmt im Januar an den „tagen der neuen musik“ in Hannover teil. Und hier hatte man ihm ein Notenblatt gegeben, auf dem die Stelle stand, die er nicht „herausbekam“, und er hatte sie seinem Lehrer gezeigt.

Um die Schwierigkeiten, die sich dem Kontrabassisten – und all seinen Kollegen – in der Neuen Musik entgegenstellen, geht es unter anderem bei den „tagen der neuen musik“ in Hannover, die die jeunesses musicales mit Unterstützung des Norddeutschen Rundfunks und des Landestheaters Hannover jetzt zum siebenten Mal veranstaltet. Hochschulstudenten sollen an die vertrackten Techniken, die diffizilen Metren und neuen Klänge gewöhnt und mit den verborgenen musikalischen Zusammenhängen in den „Strukturen“ vertraut gemacht werden. Niemand möchte, daß noch einmal ein Komponist am „Widerstand des reaktionären Orchestermusikers scheitert“, wie kürzlich ein Kompositionsbeflissener in einer Bundfrage – als Annahme oder Provokation – formulierte. Und die Konzerte zeigen, daß sich dieses Studio-Orchester auf einem guten Wege befindet; es wird intensiv und begeistert, mit Aufgeschlossenheit und Können Neue Musik gespielt.

Daneben macht man in Hannover, an zweiter Stelle sozusagen, Experimente, überläßt sie jedoch den Arrivierteren. Von den vier Uraufführungen dieses Jahres sind zwei neue Werke besonders interessant, weil sie die Grenzen aufzeigen, zwischen denen man nach Neuland tastet: Dieter Schönbachs „Chant liturgique“ und „Om mani padme hum“ von Isang Yun.

Schönbach, 33, Schüler von Fortner, zur Zeit musikalischer Leiter am Schauspielhaus Bochum, untersuchte die Möglichkeit, Musik aus zwei völlig verschiedenen Stilepochen miteinander zu vereinen, Musik des 12. und 13. Jahrhunderts mit der unserer Tage zu – wie er es nennt – „amalgamieren“, versuchte weiter eine „Integration von zwei einander fremden Künsten“, von Musik und Graphik. Bei einer graphischen Übertragung von Musik Perotins in ein Koordinatensystem – eins Art Oszillogramm mit „Frequenz“ und „Zeit“ als Koordinatenachsen – entdeckte Schönbach bestimmte Charakteristika. Er beauftragte den Maler Edmund Kieselbach, graphische Strukturen mit ähnlich verlaufenden Merkmalen zu zeichnen, stellte fünfzig solcher Strukturen mit der Perotin-Fragmenten zu einer Folge zusammen und übertrug die nunmehr neun Mater lange Graphik zurück in eine normale Orchesterpartitur: hohe Linien gleich hohe Töne, kurze Linienabstände gleich rasche Einsatzfolgen, schveifende Linien gleich Glissandi.

Technisch wurde Perotin „amalgamiert“. Musikalisch lavierte sich Schönbach in eine Kalamität. Der originale Perotin ist dem Chor überlassen, das Neue wurde den Instrumenten übertragen. Zwischen den einzelnen Blöcken müssen für den Hörer Brüche entstehen, uneinsichtige Übergänge, denn die logisch-technische Brücke der Verwandtschaft von Alt und Neu bleibt ihm unbewußt. Der instrumentale Part: gewaltige Akiente von Tonballungen, Glissandi in allen Instrumenten, ein vielschichtiges Gewebe von schwirrenden und gleitenden Tönen, ein ätherisches Tremolo höchster Violinen, vibrierende Flöten, ein tiefes Wummern in der Hammondorgel, allerlei Getön im Schlagwerk, ein Gong, der ins Wasser getaucht wird – die Instrumentation liegt nicht in der Graphik, hier muß der Komponist Phantasie haben. Und Schönbach hat Phantasie, fastschon zuviel.

Und weiter: Schönbach will sein Publikum zu „negativem Hören“ anregen. Wir sollen herausfinden, wenn er aus der „schwarzen Wand“ der gewaltigen Tonballungen einzelne Stellen, kleine Frequenzbänder herauslöscht, sollen verfolgen, wie die „Löcher wandern“. Schwer ist das und ungeheuer anstrengend. Aber es ist neu.