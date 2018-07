Inhalt Seite 1 — Bus stop Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vielleicht sollte man einmal davon sprechen, daß Spieler sensible Menschen sind – auch was das Material, mit dem umzugehen sie gezwungen sind, anlangt. Schach ist Schach, mag man meinen, und doch hege ich keinen Zweifel daran, daß Wolfgang Unzicker aus dem Konzept gebracht würde, griffe er plötzlich kaltes Plastic an – mögen die Figuren auch genauso aussehen wie hölzerne. Wieso trachten passionierte Schachspieler nach kostbaren Elfenbeinschnitzereien auf ihren vierundsechzig Feldern? Warum haben sie sogar das Brett gern in feiner Einlegearbeit? Aus Snobismus? Nein. Spieler sind keine Snobs. Sie lieben ihr Spiel, das ist alles. Und deshalb haben sie Gefühl in den Fingern. Und das Auge muß auch teilhaben können.

Der Kunststoff nimmt allmählich überhand in den flachen Kartons mit ihrem geheimnisvoll verlockenden Inhalt. Manchmal zu Recht, meist aber nicht. Es ist eine Frage des Geschmacks, und deshalb lobe ich mir

Peter Pallat: „Bus stop“; Verlag Noll, Weiß- – kirchen. Kleiner Karton mit Spielplan, vier Holzomnibussen, 24 Halmakegeln und einem Würfel; für zwei bis sechs Personen, 5,95 DM.

Da ist gutes Holz, das man gern anfaßt. „Bus stop“ ist ein kleines Spielchen, der Plan fast winzig; trotzdem bleiben, was die Ausstattung angeht, keine Wünsche offen. Erfreulich auch, daß der Autor diesmal aus der sonst üblichen Anonymität heraustritt.

Peter Pallat ist etwas Besonders eingefallen. Da stehen die Fahrgäste an den Straßenrändern. Wann kommt der Bus? Wohin fährt er? Wo bringt er sie hin? Es ist die Elegie des Fahrgastes in einer fremden Stadt: Steig ein und wundere dich! Doch soll einem solches auch in seiner Vaterstadt passieren können. Der Autor hat sich dafür einen hübschen Kalauer einfallen lassen. Er steht in allen vier Ecken des Plans: „Ein jeder fährt, wohin er muß, doch fährt verkehrt so mancher Bus.“ Um mit Eugen Roth zu sprechen: „Es ist die Bosheit der Erinnyen, daß immer kommen andre Linien.“ „A streetcar named desire“, würden literarisch Anspruchsvolle sagen.

Nun denn: Die Autobusse stehen auf ihren Parkplätzen, rund um die Mitte des Planes, den „Hauptbahnhof“, verteilt. Die Spieler stellen die künftigen Fahrgäste, je vier, reihum am Straßenrand auf, ganz nach Belieben. Pfiffig an diesem Spiel ist nun, daß nicht die Kegel der Spieler, sondern – und zwar egal welcher – die Omnibusse nach der Augenzahl des Würfels bewegt werden. Kommt so ein Bus auf einem Feld zu stehen, vor dem jemand wartet, hat er ihn aufzunehmen, gleichgültig ob er von des jeweiligen „Chauffeurs“ Farbe ist oder nicht. Für die Fahrgäste hat das Vehikel drei eingedrechselte „Sitzplätze“, die der Reihe nach eingenommen werden müssen. Freilich versucht man, einen Bus so zu steuern, daß ein eigenes Männchen als erstes einsteigen darf. Denn darf es auch wieder als erstes am Ziel heraus. Weitere Fahrgäste rücken in diesem Falle nach.

Man hat also nichts weiter zu tun, als seine vier Aspiranten einzuladen, um sie nacheinander an das mit zwei glücklichen Würfen erreichbare Ziel zu bringen.