Hans Meier-Welcker (Herausgeber): Offiziere im Bild von Dokumenten aus drei Jahrhunderten; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 286 S., 38,– DM.

Dieser sechste Band aus der Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes befaßt sich wieder mit der Geschichte des Offizierskorps. Er enthält eine Sammlung militärischer Dokumente über Fragen der Erziehung und Haltung der Offiziere. Über hundert verstreute, schwer auffindbare oder zum Teil bisher nicht zugängliche Kabinettsordres, Erlasse, Befehle, Gesetze und Verordnungen aus den letzten vier Jahrhunderten wurden chronologisch geordnet zusammengestellt. Sie reichen von einem Auszug aus den Kriegsartikeln des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Preußen, 1656, bis zu einem Erlaß des Oberbefehlshabers des Heeres über die Aufgabe der Vorgesetzten zur Erziehung der Soldaten zum Nationalsozialismus, 1940.

Aus den Willensäußerungen und Anordnungen der jeweiligen obersten Kriegsherren oder militärischen Führungsspitze werden die Vorstellungen sichtbar, die sie von der Stellung des Offiziers im Staate und in der Gesellschaft, von seinem Standesbewußtsein, von seiner Erziehung und Bildung, und von seinen Aufgaben als Führer hatten. Die Dokumentensammlung ist nach den Hauptabschnitten der kurbrandenburgisch-preußischen und von 1871 an deutschen Heeresgeschichte – Ordres nichtpreußischer deutscher Kriegsherren enthält sie nicht – in vier Teile gegliedert: Von der ersten Errichtung eines stehenden Heeres unter dem Großen Kurfürsten. bis zu der Niederlage Preußens gegen Napoleons 1806. Der zweite Teil reicht von den Heeresreformen, 1807, bis zum Zusammenbruch der Monarchie und der alten Armee, 1918. Von 1519 bis 1932 reicht die Dokumentation über die Reichswehr, und im vierten Teil wird die Ära der Wehrmacht bis 1945 beleuchtet. Die Materialzusammenstellung für die letzten beiden Abschnitte besorgte Ursula von Gersdorf, die der ersten beiden Manfred Messerschmidt, der auch die ausgezeichnete Einführung „Werden und Prägung des preußischen Offizierskorps – ein Überblick“ schrieb.

Diese Einführung ist wesentlich mehr als eine Skizze. Sie ist eine scharf analysierende und treffend wertende Studie, über die Wandlung des Offiziersbildes in seiner Abhängigkeit vom Wechsel historisch, geisteswissenschaftlich, kriegshistorisch, wirtschaftlich und politisch wirksam werdender Epochen.

Als ein stehendes Heer geschaffen wurde und damit das Offizierskorps als Stand aufkam, sah sich der Große Kurfürst genötigt, Befehle über Standesfragen, Aufgaben und Befugnisse seiner Offiziere zu erlassen: Gehorsam, Strafen, Verantwortung für die Disziplin der Soldaten, keine Jurisdiktion über Bürger und Bauern, Verbot der Ausübung von Handel und Gewerbe, Verantwortung von Offizieren über die von Soldaten angerichteten Schäden, Rangfestsetzungen. Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts regelt sein Nachfolger: Heiratserlaubnis und Schuldenmachen. Friedrich Wilhelm I. befaßt sich eingehend mit Urlaub, Löhnung, Disziplinar- und Kriegsrecht, Bestrafungen. Er führt Rang- und Führungslisten ein und prägt das Offizierskorps stark durch Erlasse über Ehrenkodex, Duelle und gegen den Luxus. Friedrich der Große kümmert sich eingehend um Ausbildung, Leistungsprinzip bei der Beförderung und Versorgung. Er vollendet die Formung des Offiziers zum Staatsdiener, seine Bindung an die Staatsraison und die Person des Monarchen.

Die Reformen der Militär-Reorganisationskommission nach 1806 sahen zusätzlich erhebliche Weiterungen des Bildungsstandes und Öffnung des Offiziersberufes für Bürgerliche vor, wurden um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts teilweise wieder rückgängig gemacht, blieben aber im wesentlichen bestimmend für das Offiziersbild bis zum Zusammenbruch der Monarchie.

Die Dokumente aus der Reichswehrzeit machen die Problematik der Einstellung des Offizierskorps zur Republik deutlich. Seeckt stand die Solidarität der Reichswehr höher als die verfassungsmäßige Grundordnung. Die Idee des Vaterlandes trat an die Stelle der jahrhundertelangen persönlichen Bindung jedes einzelnen Offiziers an seinen Monarchen. So wurde der „Tag von Potsdam“ von vielen Offizieren als der Anbruch einer neuen Zeit begrüßt. Mit General von Blomberg als Reichswehrminister gelangte 1933 ein Mann an die Spitze der Wehrmacht, der bereit war, nationalsozialistisches Gedankengut als Erziehungsmittel für Offiziere einzusetzen. Unterordnung unter den Willen des Führers wurde zur Maxime der Offiziersqualifikation gemacht, und das Offizierskorps schließlich zum Schulungsapparat des politischen Regimes. Hans-Jürgen Laturner