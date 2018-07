Inhalt Seite 1 — Der zweite Blick Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Albert Bosper

Wer wäre ihm nicht schon begegnet, dem berühmten zweiten Blick. Wer ein Gefühl für Zwischentöne, Zwischenblicke hat, wird ihn des öfteren bemerken. Man wird jemandem vorgestellt, der darauf nicht vorbereitet war, erreicht die Fingerspitzen zum Gruß, murmelt das Übliche und – blickt dich, wenn die Zeremonie vorüber ist, nochmal an, möglichst von der Flanke, aus dem Winkel, aus der kugelsicheren Distanz.

Gemeint ist nicht das unbefangene Nochmalhinsehen, nicht das gönnerhafte Kopfnicken nachhaltiger Sympathie, nicht die wohltemperierte Neugier auf den neuen Bekannten. Gemeint ist der leicht schockierte, grau verhangene, bang lauernde, in Unsicherheit festgefrorene, von deinem Anblick in irgendeine Vergangenheit schweifende Astralblick.

Nun gibt es dafür zwei Gründe. Entweder glaubt er – laut Nestroy – einem Wolf gegenüberzustehen, oder aber, er hat ein schlechtes Gewissen: Kennt mich der? Wenn ja, woher? Hab’ ich dem schon mal am Zeuge geflickt? Hab’ in mit der da schon mal geschlafen? Trug die früher nicht Tizian? Weiß der was von mir? Wenn ja, was? Weiß der womöglich, daß ich gar nicht zur HJ gepreßt war, sondern das Fähnlein munter vorantrug?

Du wirst bemerken, daß der Betreffende dann einen günstigen Platz wählt, möglichst im Schatten und mit guter Blickposition auf dich. Du wirst ferner bemerken, daß er dich plaudernd abtastet. Er entwickelt einen geradezu minuziösen Eifer, in Blitzschnelle Zusammenhänge und Bezüglichkeiten zu entdecken, einen unverhohlenen Heißhunger nach Namen und Daten.

Du kannst ihn dann zappeln lassen, und er wird sich wiederum mit dem besagten zweiten Blick von dir trennen oder, falls du als erster gehst, sich nachträglich intensiv nach dir erkundigen: War das nicht...?

Die zweite Möglichkeit: Du kannst ihn gleich selber über dich aufklären, ja du kannst ihm die Peinlichkeit des Fragenmüssens sogar völlig abnehmen und von dir aus Beschwichtigung betreiben, einzig mit dem Ziele, die Unruhe von ihn zu nehmen.