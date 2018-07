Von René Drommert

Vor ein paar Tagen wurde die Nachricht verbreitet, daß der DEFA-Film „Das russische Wunder“ bereits von mehr als 130 Millionen Menschen in 77 Ländern gesehen wurde. Er wurde schon in 16 Sprachen synchronisiert, nicht nur in Sprachen des Ostblocks. Es sind dies: Russisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Bulgarisch, Finnisch, Norwegisch, Mongolisch, Indonesisch, Arabisch, Persisch.

„Das russische Wunder“ könnte auch das bolschewistische Wunder heißen. Sein Gegenstand ist die Verwandlung eines Riesenreiches innerhalb von 46 Jahren – von der Oktoberrevolution des Jahres 1917 bis zur Fertigstellung des Films im Jahre 1963. Wir sehen: Aus einem Lande, dessen Bevölkerung vor allem aus verelendeten, auch noch von Zar Nikolaus II. schreiend ungerecht behandelten Bauern bestand, ist schließlich eine blühende Industriemacht erster Ordnung geworden. Gagarin, der sich nach dem ersten Weltraumflug auf dem Roten Platz neben Chruschtschow der jubelnden Menge zeigt, ist Exponent des triumphalen Aufstiegs.

Man ist natürlich versucht, das Thema des Films als geschichtlich zu bezeichnen, der erste der beiden („abendfüllenden“) Teile ist, rechnet man die eingegliederten photographischen Aufnahmen dazu, auch lediglich aus Archivmaterial hergestellt: Etwa 800 000 bis 1 000 000 Meter wurden in langer Arbeit gesichtet, ein paar Tausend Meter schließlich verwendet. Aber so sehr auch die Einzelheiten als Dokumente stichhaltig sind, so ist das gesamte Gemälde frappierend unvollständig. Es fehlt nicht nur Trotzkij, der Schöpfer der Roten Armee, der 1929 in die Verbannung gehen mußte; sogar sein Gegner Stalin ist ausgeklammert, der immerhin 25 lange Jahre im Kreml geherrscht hat. (Er wird im zweiten Teil des Films lediglich erwähnt: Es gab blutige Jahre...)

Das sieht wie das noch lückenhafte Geschichtsbild eines Quintaners aus, wurde aber vor ein paar Tagen (auf dem III. Berliner Filmwochenende, zu dem der Club der Filmschaffenden der DDR Gäste aus seinen eigenen Reihen sowie Journalisten und „Filmschaffende“ aus der Bundesrepublik eingeladen hatte) zum Teil hartnäckig verteidigt: mit changierenden Argumenten. Von den Kritikern werde, so hieß es bei den Apologeten, ein falscher Totalitätsbegriff zugunde gelegt. Von einem dieser Kritiker kam auch der Einwand, es sei falsch, die Revolution so darzustellen, als sei sie nur vom geknechteten Volk geleistet worden, so sei zum Beispiel der Anteil der Intellektuellen und der Aristokratie unterschlagen. Es wurde gekontert: Das eigentliche Thema des Films sei anthropologischer Natur, die Befreiung des Menschen durch den Menschen, nicht Stalin und Trotzkij seien wichtig.

Die Autoren und Regisseure des Films, Andrew Thorndike und seine Frau Annelie Thorndike, nahmen an der Diskussion in der Ostberliner „Möwe“ teil. Einwände konnten ihnen nicht mehr an die Nieren gehen. Ihnen haben schon Staatsmänner, auch Castro, zugejubelt, und am 17. Mai 1963 sind sie von Chruschtschow mit dem Leninorden, der höchsten Auszeichnung der Sowjetunion, dekoriert worden. Ja, Andrew Thorndike konnte es sich auch leisten, auf ablehnende Stimmen hinzuweisen: Die schärfste Kritik sei aus Prag gekommen.

Für uns ist der Fall ärgerlich, weil hier eine Fülle glänzenden (und verdienstvoll aufgestöberten) dokumentarischen Materials nur halb genutzt wurde. Ich meine, daß eine historisch weniger einseitige Darstellung das politische Pathos, auf das es den Herstellern natürlich ankam, nicht behindert hätte.