Von Theodor Eschenburg

Fünfzehn Jahre lang ist die Ernennung der Bundesrichter reibungslos vor sich gegangen. Jetzt ist der Bundespräsident von dieser Übung abgewichen: Er weigerte sich, den Berliner Senatsrat Creifelds zum Bundesrichter zu ernennen. Creifelds, Leiter der Strafrechtsabteilung der Berliner Justizverwaltung, war Anfang des vergangenen Jahres vom Richterwahlausschuß, der sich aus den elf Justizministern der Länder und einer gleichen Anzahl durch den Bundestag gewählter Mitglieder zusammensetzt, mit Zustimmung des Bundesjustizministers zum Bundesrichter am Bundesgerichtshof berufen worden. Dem Bundespräsidenten jedoch schien Creifelds für dieses Amt ungeeignet, weil der Jurist nationalsozialistische Gesetze kommentiert hatte.

Aus dem Fall Creifelds kann nun ein verfassungsrechtliches Grundsatzproblem werden. Die Frage lautet: Hat der Bundespräsident das Recht auf sachliche Prüfung eines Vorschlags, den Richterwahlausschuß und Bundesjustizminister gemeinsam gemacht haben, oder ist er schlechthin zur Ernennung verpflichtet. Diese Frage ist von um so größerer Bedeutung, als auch die Mitglieder der anderen oberen Bundesgerichte auf ähnliche Art berufen werden.

Das Grundgesetz macht formell zwischen der Ernennung von Bundesbeamten, Offizieren und Bundesrichtern keinen Unterschied. So wenig das materielle Prüfungsrecht des Bundespräsidenten bei den Beamten und Offizieren rechtlich und politisch umstritten ist, so sehr ist dies der Fall bei der Ernennung von Bundesrichtern. Bei der Beratung des Richterwahlgesetzes im Bundestag 1950 war die Meinung der Parlamentarier geteilt. Eine authentische Auslegung der grundgesetzlichen Bestimmungen hätte durch den Bundestag auch nicht erfolgen können. Kurz darauf hat der in Verfassungsfragen vorsichtige und vorsorgliche Bundespräsident Heuss sich ein Gutachten durch sein Präsidialamt erstatten lassen, in dem das materielle Prüfungsrecht des Staatsoberhauptes auch bei der Ernennung von Bundesrichtern ausdrücklich bejaht wird.

Die Versuche des Bundespräsidenten Lübke und zumindest eines der Mitglieder des Richterwahlausschusses, die rechtliche Austragung des Konflikts durch einen Verzicht Creifelds zu vermeiden, sind gescheitert.

Eine Demarche von drei Vertretern des Richterwahlausschusses beim Bundespräsidenten hat Heinrich Lübke nicht umzustimmen vermocht. So steht der Richterwahlausschuß in seiner nächsten Beratung am 11. Februar vor der Frage, ob er sich entweder der Entscheidung des Bundespräsidenten fügen oder ob zur prinzipiellen Klärung der im Grundgesetz offengebliebenen Frage das hierfür allein zuständige Bundesverfassungsgericht angerufen werden soll.

An sich wäre gerade dieser Fall nicht wichtig genug, daß er eine rechtliche Austragung lohnte. Andererseits scheint sich der Konflikt durch hintergründige Umstände und Interessen zugespitzt zu haben. Die Behauptung, daß der Berliner Justizsenator seinen Senatsrat lediglich fortempfehlen wollte, weil er ihm aus irgendwelche! Gründen unbequem geworden war, gehört zu jenen, für die, auch wenn sie richtig sein sollten, sich ein Nachweis nicht erbringen läßt. Daß die oberen Bundesgerichte sich dagegen wehren, als personalpolitische Abstellgleise zu fungieren, könnte verständlich sein, sofern der Verdacht berechtigt wäre und es sich hier um einen Wiederholungsfall handeln sollte.