Von Richard Exner

1797 war das annus mirabilis der klassischen deutschen Ballade. Schiller und Goethe schrieben in jenem Jahr einige Musterbeispiele und tauschten in ihren Briefen Gedanken über diese Kunstform aus. Ist sie heute tot? Existiert sie nach Uhland, Fontane und Liliencron vielleicht in neuem Gewande wieder unter uns – und wir merken es nur nicht? Wenn man Heinz Piontek glauben darf, so ist die Ballade, das heißt ihre heutige Erscheinungsform, das Erzählgedicht, springlebendig. Einebeachtliche.Sammlung von

„Neue deutsche Erzahlfedichte“, gesammelt scheint das zu beweisen. Piontek bemerkt sehr richtig, auf dem breiten Hintergrund der klassischen Ballade habe sich in unserer Zeit eine, zuweilen nur peripher an das klassische Urbild gemahnende Gedichtform entwickelt. Als paralleles Phänomen sieht er den Roman, dessen moderne Erzählformen und Erzählmöglichkeiten mehrere poetische Gattungen einbegreifen. Das Faszinierende an der vorliegenden Sammlung ist Grad und Verschiedenheit der Vermischung poetischer Sphären.

Die Schwierigkeiten eines solchen Unterfangens, das dem Publikum einen zusätzlichen Weg zur modernen Lyrik ebnen will, sind größer, als man auf den ersten Blick annimmt. Das „Singen und Sagen“ der klassischen Balladen ist nicht verlorengegangen, wenn auch heute präziser und detaillierter gesagt und mit schlechterem Gewissen gesungen wird. Die Verwirrung beginnt, wie so oft, mit der Definition. Gab es nicht auch zur klassischen Zeit der Ballade das Erzählgedicht?

Ist der „Zauberlehrling“ eine klassische Ballade, wie steht es mit dem „Schatzgräber“? Und sicher hätte Heinz Piontek „Willkommen und Abschied“, stammte es aus unseren Tagen, eifrigst seiner Sammlung einverleibt, denn es ist ein Gedicht mit weit stärkeren erzählerischen Momenten als viele moderne Beispiele seiner Anthologie; sangbar wäre es auch. Und wie steht es mit „Mahomets Gesang“, in dem die Lebensgeschichte eines großen Stromes erzählt wird? Man wird sagen müssen, es handele sich bei den letztgenannten Beispielen um Gedichte, die den Zustand des Liebens, des Geliebtwerdens und eines Allgefühles beschreiben, selbst wenn sie es erzählend, tun, einen Zustand aber, keine Handlung wie die „Bürgschaft“, keine Episode wie der „Handschuh“.

Dann müßte man wohl noch unterscheiden zwischen Gedichten, die wirklich Balladen sind, sich aber nicht so nennen (Piontek versammelt eine stattliche Anzahl von ihnen), und solchen, die zwar Balladen heißen, es aber beim besten Willen nicht sind (etwa Hofmannsthals „Ballade des äußeren Lebens“).

Ganz sicher ist das Erzählgedicht – wir verdanken! Begriff und Muster weitgehend der englischem Literatur – einer der augenfälligsten, aber in jedem einzelnen Fall schwer zu vollziehenden Beweise, daß es Poesie von Gnaden der Prosa geben kann.