Den Steuerpolitikern liegt noch immer das Urteil des Bundesfinanzhofs zur landwirtschaftlichen Einkommensbesteuerung unverdaut im Magen. Es verbietet den Steuerbehörden, nach dem 30. Juni 1965 landwirtschaftliche Betriebe noch nach den Grundsätzen der aus dem Jahre 1949 stammenden „Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittsätzen des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft“ – kurz Vol genannt – zur Einkommensteuer heranzuziehen. Die Formel der „Vol-Verordnung“ ist einfach: das Einkommen wird nach dem zwölften Teil des Einheitswerts vom Grundvermögen berechnet.

Der Bundesfinanzhof sah in seinem Urteil den Grundsatz der gleichmäßigen Besteuerung gleich dreifach verletzt: Einmal werden die Vol-Landwirte, also solche mit einem Umsatz bis zu 40 000 Mark, ungleich behandelt, weil die Einheitsbewertung seit 1935 nicht mehr den Realitäten angepaßt wurde. Zum zweiten gibt es einen „Besteuerungssprung“ bei 40 000 Mark; wer darunter liegt, wird nach der Verordnung (Vol) besteuert, wer nur eine Mark Umsatz überzieht, gilt als „Schätzungslandwirt“. Zum dritten genießen die nach der Vol-Verordnung veranlagten Landwirte gegenüber allen übrigen Steuerzahlern eine nicht zu rechtfertigende Bevorzugung.

Der Bundeskanzler hatte nach diesem für die Landwirtschaft beunruhigenden Urteil die Devise ausgegeben, man möge nach einer Lösung suchen, die die betroffenen Betriebe vor einer höheren Steuerlast bewahrt, etwa nach dem Motto: gerechter sein wollen, ohne mehr Gerechtigkeit zu üben.

Der Bundesfinanzminister war um die Rolle, die ihm da zugefallen ist, wahrlich nicht zu beneiden. Das Ei des Kolumbus sieht er in einer Zwischenlösung. Dahlgrün möchte die Verordnung dadurch legalisieren, daß er sie einfach in das neue Bewertungsgesetz als Übergangslösung übernimmt. Dabei stützt sich der Finanzminister offenbar auf den Passus der Urteilsbegründung, in dem es heißt, der Verordnungsgeber könne mit der „Vol“ nicht etwas bestimmen, was der Gesetzgeber nicht gewollt habe, nämlich eine ungleichmäßige Besteuerung. Also brauche der Gesetzgeber einfach nur zu wollen!

So einfach ist dem Urteil indessen nicht beizukommen. In der Begründung heißt es nämlich: „Vom Wirtschaftsjahr 1965/1966 ab müssen bei allen Landwirten die tatsächlich erzielten Gewinne der Einkommensbesteuerung zugrundegelegt werden, wenn nicht der Gesetzgeber inzwischen eine mit dem Grundgesetz übereinstimmende abweichende gesetzliche Regelung trifft.“ Eine gesetzliche Regelung will der Finanzminister zwar, aber sie wird von der alten Verordnung nicht abweichen und daher auch mit dem Grundgesetz nicht übereinstimmen. Offenbar hat der Finanzhof diesen Weg über die Hintertreppe geahnt, als er in der Urteilsbegründung schrieb: „Im übrigen verstieße nach Ansicht des Senats selbst eine ausdrückliche Sanktionierung der ‚Vol‘ durch den Gesetzgeber unter dem Gesichtspunkt der Subventionierung kleinerer Landwirte gegen den Gleichheitsgrundsatz.“

Warum der Finanzminister gleichwohl diese Lösung anvisiert, liegt auf der Hand: in einer Besprechung mit Vertretern des Bauernverbands wurde man sich einig, daß eine gesetzlich sanktionierte „Vol“ als Übergangslösung den Widerstand der Landwirtschaft gegen das neue Bewertungsgesetz ausräumen könnte. Doch bei allem Verständnis dafür, daß Dahlgrün endlich ein neues Bewertungsgesetz haben will, muß man fragen, ob dafür ein nicht verfassungskonformer Kaufpreis angemessen ist.

Im Finanzministerium sieht man das Dilemma. Anscheinend rechnet man aber damit, daß entweder das Bundesverfassungsgericht ein Auge zudrückt, – wozu es ja nun wirklich nicht da ist –, oder wenigstens nicht so rechtzeitig zu einem Spruch kommen wird, daß die Übergangslösung noch in Gefahr gerät. Diese Spekulation übersieht, daß alle Gesetze über den Schreibtisch des Bundespräsidenten wandern. Heinrich Lübke ist ein zu erfahrener Agrarpolitiker, als daß er den Hautgout des Bratens nicht riechen würde, der ihm da serviert werden soll. Es wäre nicht das erstemal, daß der Bundespräsident ein Gesetz ablehnt, das den Grundsätzen der Verfassung widerspricht. hf