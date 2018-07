Münster

Alle Taxifahrer wußten Bescheid, alle Wege führten zum Landgericht. Es war erreicht: Dr. Günter Weigand, den Justizbehörden von Münster seit über zwei Jahren ein dorniges Problem, hat seinen Richter, er hat seinen Prozeß. Er begann am Mittwoch der vergangenen Woche und weitete sich im Verlaufe des Donnerstag zu einer neuen Heimsuchung für die Justiz aus, dessen Ursache diesmal nicht Weigand war.

Drei Tage lang saß Weigand blaß, ruhig und fast gelöst auf seinem Platz, ohne daß das Gericht Zeit gefunden hätte, ihn zur Person zu befragen, geschweige denn sich Aufschluß über seinen Geisteszustand zu verschaffen. Statt dessen folgten Richter, Staatsanwälte, Verteidiger und über fünfzig Journalisten atemlos dem Harakiri eines Gutachters, des von der Anklage bestellten Ordinarius für Psychiatrie und Neurologie an der Freien Universität Berlin, Professor Helmut Seibach.

Auf Grund Selbachs Gutachten hatte Weigand die letzten vier Monate in der Heilanstalt Eickelborn bei Soest im Hause für Gemeingefährliche verbracht. Sein Rechtsanwalt Dr. Ulrich Müller-Voss aus Berlin hatte ihn dort aufgesucht und berichtete darüber: "Für mich ist das: Nicht mehr als Mensch behandelt werden, entschuldigen Sie, das werden die Herren Ärzte nicht gerne hören."

Der Professor, der seinem Patienten schriftlich völlige Unzurechnungsfähigkeit bescheinigt hatte, war jetzt nicht mehr gewillt, sein Gutachten mündlich zu wiederholen. Er bezeichnete sich selbst als befangen und erklärte dem Gericht: "Jawoll, ich steige aus dem Unternehmen aus."

Danach war im Gerichtssaal nicht mehr völlig zu klären, wessen Geisteszustand zur Verhandlung anstand. Die Verteidiger Müller-Voss und Dr. Herbert Falk triumphierten leise und protestierten laut gegen das Wort "Unternehmen". Der Vorsitzende, Landgerichtsrat Norbert Möllers – bemüht, den heiklen Prozeß geduldig und souverän zu führen – verließ mit den Beisitzern den Saal. Die beiden Staatsanwälte trauerten um jenen Mann, auf den sie in diesem Verfahren ihre Hoffnung gesetzt hatten.

Sie hatten das Beste nehmen wollen, was sie kriegen konnten, als Weigand auf der Flucht vor der Irrenanstalt in Berlin gefaßt wurde. Sie fanden den Ordinarius Selbach. Die Aufgabe, die ihm gestellt wurde, lautete: War Weigand zurechnungsfähig, als er ehrenwerte Bürger von Münster und Angehörige der Justiz im Zusammenhang mit dem mysteriösen Todesfall Blomert beleidigte, falsch anschuldigte, anzeigte, nötigte und Hausfriedensbruch beging, (siehe die ZEIT Nr. 47/63 und Nr. 38/64) Der Professor untersuchte den Patienten sechs Wochen lang in seiner Klinik und erstattete sein Gutachten am 15. September 1964.