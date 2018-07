Inhalt Seite 1 — Literarische Kochrezepte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was tut die literarisch ambitionierte Hausfrau, wenn sie gebildete Gäste erwartet und ihnen unzweideutig vor Augen führen möchte, daß sie ihnen an Belesenheit keineswegs nachsteht? Gewiß ist Gastronomie ein Gebiet, auf dem man die eigene Überlegenheit und Kennerschaft einem minder Versierten beinahe ebenso effektvoll unter die Nase reiben kann wie in der modernen Literatur. Manche Hausfrau greift da zu exotischen Küchen, kocht italienisch oder französisch, griechisch oder chinesisch; es soll sogar selbstquälerische Naturen geben, die es mit der englischen Küche versucht haben. Für jemand, der seine literarische Bildung ins rechte Licht setzen möchte, sind all diese Versuche ungeeignet. Für ihn (oder sie) kommen nur Kochrezepte in Frage, die von den jüngsten Neuerscheinungen inspiriert sind.

So greife man also mutig nach den Leibgerichten der literarischen Küche. Auf diesem noch wenig erschlossenen Gebiet gibt es berühmte Spezialitäten. Der literarisch ambitionierten Hausfrau sollen die folgenden Rezepte dienen, doch erfolgt ihre Zubereitung durchaus auf eigene Gefahr.

Bieten wir unseren Gästen zuerst einen Aperitif an, und zwar am besten einen „47-Bitter“! In unserem Shaker versprudeln wir reichlich freie Rhythmen und vermischen sie mit etwas Tomaten-Joyce. Einige dicke Wälzer werden von der Presse ausgequetscht. Der spärliche Saft, den sie ergeben, wird daruntergequirlt. Wir manipulieren eine Luchterhand voll Grünzeug darunter. Man garniert am besten mit einigen hausgemachten Literaturpreisen und serviere das ganze auf einem Seller-Teller.

Wir hoffen, daß uns der Appetit nicht vergangen ist, und beginnen nun unser Mahl am besten mit einer Zierde der französischen Küche, der weltberühmten Nudelsuppe oder „Soupe à Nouilles“. Zu einer guten Soupe Anouilh benötigt man eine reine Jungfrau. Man lasse sie längere Zeit mit älteren Perverslingen umgehen – irgend etwas kommt dabei immer heraus. Man koche sie dann mit reichlich Wasser einige Male auf. Es schadet gar nichts, wenn man diese Prozedur mehrmals wiederholt, je öfter man aufkocht, um so schmackhafter wird das Gericht. Einige Tropfen Wermut verleihen der Suppe jenen zartbitteren Geschmack, der besonders von der Kritik so hoch geschätzt wird. Wenn man mit schwarzem Pfeffer würzt, erhält man eine piece noire, mit rotem Pfeffer eine pièce rose, auf jeden Fall aber eine pièce de resistance.

Eine beliebte Vorspeise ist die „Omelette Ionesco“. Sie ist eigentlich ein kräftiges balkanesisches Gericht, wird aber gern als feinster französischer Existentialismus ausgegeben. Die Zukunft liegt in den Eiern des Kolumbus, von denen wir einige über unserer Pfanne zerschlagen. Sollten etliche faule darunter sein, so ergibt gerade dies jenen pikanten Geschmack von Absurdität, der an dieser Speise so sehr geschätzt wird. Aus gut ausgeschlachteten Nashörnern bereiten wir eine tragische Farce und gießen sie darüber. Nun kommt der langwierigste Teil: Man rühre immer wieder um, man rühre und rühre und lasse es sich nicht verdrießen, wenn dabei immer wieder dasselbe hochkommt. Omelette Ionesco wird in Paris gern mit schwarzem Humor bestreut; bei uns wird statt dessen häufig fingerdick deutscher Tiefsinn daraufgestrichen.

Als Hors d’oeuvre erfreut sich „Foie Grass“ großer Beliebtheit. Einige fette ostpreußische Gänse werden ordentlich ausgenommen. Man lasse es sich nicht verdrießen, wenn die Leber nur klein ausfällt: Gerade Zwergwuchs macht sich bei Grass sehr interessant. Man gleiche dieses Manko aus, indem man etwas Schweinsleber daruntermischt, denn irgendeine Schweinerei macht sich hier immer gut. Das Ganze wird von bösen Köchen in einer nicht zu großen Blechtrommel frisch von der Leber weg angerichtet. Man bereite sodann Haschee aus Hitlers Schäferhund Prinz, mit Aalen durchsetzten Pferdeköpfen und gieße ätzende Lauge drüber; die Foie Grass wird eiskalt serviert.

Als beliebtes Freitagsgericht hat sich „Rheinlachs mit Böllkartoffeln“ erwiesen. Einen nicht zu kräftigen Rheinlachs beize man in Weihrauch so lange, bis er ordentlich trocken und zäh ist. Wenn er genügend beweihräuchert ist, fülle man den Fisch mit einem gut abgelegenen, wenn auch schon ein wenig harten Brot der frühen Jahre. Allfällige Funken von Humor lösche man mit einem zweiten Aufguß von nicht zu teurem Rheinwein, doch kann man statt dessen ebensogut Wasser nehmen. Erscheint einem der Geschmack zu fade, so kann man ihn durch ein bißchen frische Galle heben.