Von Werner Ross

Manier, maniera, ist das ältere Wort für Stil; maniera greca heißt bei den Kunstschriftstellern der Renaissance das, was wir heute byzantinischen Stil nennen. So wie Stil auf den Schreibgriffel und also auf die Handschrift anspielt, so Manier auf die Hand, die Pinselführung, den Strich. Wenn ein Künstler eine „Hand“ hat, einen unverwechselbaren Duktus, so bildet er eine Schule. Seine Schüler malen nach seiner Manier.

Die Geschichte der Malerei seit Florenz und Flandern ist eine Geschichte von Persönlichkeiten und Schulen. Die einen lernen von den anderen, größere Schüler überbieten ihre großen Meister. Alles zielt auf immer höhere Sicherheit, Präzision, Perfektion, gipfelt in der sogenannten Klassik, Leonardo, Raffael, Michelangelo; sie resümieren drei Jahrhunderte des Lehrens und Lernens und die antike Vollkommenheit dazu.

In ihnen selber überschlägt sich die Welle, sie selber entfliehen der in ihnen triumphierenden Klassik, hin zum Wagnis, zum Experiment, zum Biegen oder Brechen. Mit ihnen wäre die Architektur, die Plastik, die Malerei eigentlich zu Ende gewesen, aber tatsächlich gab es nun immer mehr Maler, Werkstätten, Aufträge, ein beispielloser Kunstrausch erfaßte alle Welt, die Höfe wie die Bürger. Man konnte also entweder in den alten Manieren weitermachen oder Neues aus- und durchprobieren. Wie auch immer – der Stil, die Malweise, die Manier wurde das beherrschende Problem. Man mußte sich seine Kunst stilisieren – so oder so.

Dort, wo die Vorherrschaft der „Klassiker“ am unmittelbarsten zu spüren war, in Florenz, haben schon die Zeitgenossen das Phänomen des „Manierismus“, der Stilmalerei, gesichtet. An die Florentiner Maler, Pontormo, Bronzino, Rosso Fiorentino, hat sich das Etikett zuerst geheftet, bis schließlich Kunsthistoriker in den letzten Jahrzehnten manieristische Züge weit und breit, bei Zeitgenossen, Vorfahren und Nachkommen jener Florentiner entdeckten und den Manierismus als Stilepoche zwischen Renaissance und Barock einschoben, ein Jahrhundert mit verfließenden Rändern, 1520 bis 1620.

Das Barock wurde nicht zufällig in der wilhelminischen Epoche rehabilitiert; der Siegeszug des Manierismus begann in den zwanziger Jahren. Seelenverwandtschaft und Stilsympathien wirkten zusammen, man fand Vorläufer des Kubismus, Anreger des Surrealismus, man schwärmte für El Grecos Langgezogenes. Nach dem letzten Krieg ist die neueroberte Provinz immer systematischer erforscht und in großen Ausstellungen wie der des Europarats im Amsterdamer Rijksmuseum 1955 zugänglich gemacht worden. Gustav René Hockes Manierismus-Darstellung, die auch die Literatur mit einbezog, handlich in Rowohlts Enzyklopädie dargereicht, traf auf eine Mode und half mit, sie auszubreiten. Nun scheint die Zeit gekommen, die Ernte in die Scheuer zu bringen, mit Querschnitt, Prachtausgabe und Standardwerk. Es liegen vor –

Jacques Bousquet: „Malerei des Manierismus“ – Die Kunst Europas von 1520 bis 1620, aus dem Französischen von Anjuta Dünnwald; Bruckmann Querschnitte, Verlag F. Bruckmann, München; 238 S., 81 Abb., 14,80 DM.