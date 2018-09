Große Reisen werfen ihre Schatten voraus: Die Außenminister der drei Westmächte und der Sowjetunion kündigten an, daß sie am 15. Mai in Wien den zehnten Jahrestag des österreichischen Staatsvertrages feiern wollen. Dabei werden sich Gelegenheiten für weltpolitische Gespräche, vielleicht auch über die deutsche Frage ergeben.

Noch mehr Aufsehen erregte die Meldung aus Moskau, daß Ministerpräsident Kossygin Nordvietnam besuchen wolle. Zu Chruschtschows Zeiten waren die Kommunisten in diesem Lande auf die Seite Pekings übergeschwenkt. Die Reise Kossygins hat jedoch die Amerikaner nicht besonders aufgeregt, da gleichzeitig die sowjetische Presse auf die Einladung Präsident Johnsons an die Kremlführer sehr freundlich reagiert hat. Ein Gipfel-Gespräch über Indochina scheint möglich geworden.