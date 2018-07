Kommt und berät

Leinen Super-Service erprobt zur Zeit dasEinen Deutsche Reisebüro in Frankfurt (Main). Für Familienväter, die den Urlaub gern im Kreise der Familie planen, entsendet das Büro Fachkräfte, die am Familientisch über die Möglichkeiten einer preisgünstigen Ferienreise beraten. Zur Zeit noch ein lokal begrenztes Experiment, soll dieses Verfahren für die Saison 1965 auf einen Großteil der DER-Reisebüros ausgedehnt werden. Es sei nämlich „geradezu erschreckend“, wie selten die Urlauber von den angebotenen Preisvergünstigungen Gebrauch machen.

Reisen auf dem Rücken des Pferdes

Zwar nicht in achtundachtzig Tagen um die Welt, aber auf jeden Fall um die Welt. Mister William Holt, ein siebenundsechzig Jahre alter Engländer, sattelte sein Pferd „Trigger“ und begab sich auf einen Ritt um die Erdkugel. Rund zwölftausend Kilometer haben Pferd und Reiter schon hinter sich. Jetzt legen sie eine Verschnaufpause an der französischen Riviera ein. Aufn.: dpa

Gastliches Herrenalb

Natürlich sind sie nicht spurlos an Herrenalbvorübergegangen, die „125 Jahre Kur und Erholung“. Am Anfang standen die Ruinen eines ehemals berühmten Zisterzienser-Klosters aus dem 12. Jahrhundert und eine ärmliche (aber selbständige) Schwarzwaldgemeinde, deren Bewohner als Kohlenbrenner, Flößer und Tischler sich ihr knapp bemessenes täglich Brot verdienten. Im Laufe eines Jahrhunderts wurde daraus ein angesehener heilklimatischer Kurort mit allen kurörtlichen Attraktionen wie Tanz- und Tennisturnier, Kurpark Mini-Golf, Kneipp- und Kurbad. Noch ehe Sebastian Kneipp nämlich seine Erkenntnis von der „wunderbaren“ Heilkraft des Wassers publik gemacht, gründeten die Herrenälbler im ehemaligen Kameralamtsgebäude 1839 eine Kaltwasser-Heilanstalt. Die Kurmittel damals – Wasser, Diät und strenge Disziplin – scheinen sich kaum von den heutigen Verordnungen zu unterscheiden. Im ersten Kurjahr kamen 31 Gäste, 1870 waren es bereits 600 und 1963 wurden 37 000 Gäste gezählt. Pensionen, Gasthöfe und Hotels entstanden, und 1909 hieß es in einer offiziellen Schrift: „Angefügt sei noch, daß der immer mehr anschwellende Fremdenverkehr den Hauptnahrungszweig der Einwohner bildet.“