Von Theo Löbsack

Mit den eigenen Zähnen schärfen die männlichen Angehörigen eines bisher unbekannten Eingeborenenstammes im Innern Australiens ihre Steinwerkzeuge. Das enthüllt der Bericht des Entdeckers Donald F. Thomson, eines Anthropologen von der Universität Melbourne. Thomson fand den Stamm zufällig, als er auf seiner Expedition in einem für unbewohnt geltenden Wüstengebiet rund 800 Kilometer westnordwestlich von Alice Springs eine dünne Rauchfahne aus einem canonartigen Taleinschnitt aufsteigen sah.

Es erwies sich, daß in dem Tal eine spärliche Süßwasserquelle sprudelte, um die herum die primitiven Menschen eine Siedlung angelegt hatten. Thomson und seine Wissenschaftler trafen auf etwa vierzig völlig nackte Schwarze, die sich „Bindibu“ und ihre Siedlung „Labbi Labbi“ nannten. Die Forscher blieben daraufhin vier Monate in der Gegend, um die Lebensgewohnheiten der Bindibus zu studieren.

In einem anschließend von der Prähistorischen Gesellschaft in London veröffentlichten Bericht beschreibt Thomson das Gebiet als eine der unwirtlichsten Gegenden der Erde. Es handele sich um die Salzsümpfe nördlich des Mackay-Sees in Zentral-Australien. Der Stamm, berichtet er, führe noch ein steinzeitliches Leben. Die Schwarzen ernähren sich von Pflanzensamen, gerösteten Eidechsen und kleinen Vögeln, die sie mit Wurfhölzern im Fluge erlegen. Die Eidechsen verfolgen sie im Sand, solange der Wind die Kriechspuren noch nicht verweht hat. Wo die Spuren enden, graben die Frauen die Tiere mit besonders geformten Holzstöcken aus. Gelegentlich fangen die Bindibus auch größere Tiere wie Emus oder Känguruhs, deren Sehnen sie dann weichkauen und als Befestigungsmaterial bei der Werkzeugherstellung benutzen. Zum Trinken knien sie an der Quelle nieder und tauchen ihre Köpfe teilweise unter Wasser.

Abgesehen von ein paar verrotteten und kaum brauchbaren Eisensplittern unbekannter Herkunft sah Thomson nur Werkzeuge aus Stein und Holz. Auch die Speere sind aus Holz, die Spitzen aus bearbeitetem Chalzedon oder Quarzit. Als eine Art Allzweck-Werkzeug verwenden die Bindibus ein Holzgerät von der Form eines winzigen Kanus, 60 Zentimeter lang und acht Zentimeter breit. Sie nennen es „Languro“ und gebrauchen es sowohl als Sammelgefäß wie als Messer, als Schutzschild und als Speerschleuder, ein Gerät, das die Hebelkraft des Armes verstärkt.

Die Melbourner Wissenschaftler ließen sich Zeit, um die Herstellung eines solchen Languros im einzelnen zu beobachten. Zwei Männer haben fast eine Woche damit zu tun, den Rohling mit Steinbeilen aus einem Baumstamm zu hauen. An dem einen Ende wird dann ein hölzerner Haken als Widerlager für den Speer befestigt. Das andere Ende dient als Messer. Die hier mit Hilfe von Harz befestigte Steinspitze nehmen die Männer in den Mund und schärfen die Schnittkanten, indem sie mit ihren Schneidezähnen winzige Gesteinssplitter abnagen und ausspucken, so daß sie „wie Schneeflocken in den Sand fallen“. Holzgeräte werden mit den Fußsohlen poliert.

Thomson beschreibt die Bindibus als freimütige Leute, die zur Entspannung Tabakblätter kauen und in Familien ohne Häuptling und ohne Streitigkeiten locker zusammenleben. Jede Familie sorge für sich selbst und führe ihr gesamtes Hab und Gut auf den Wanderzügen bei sich. Als Thomson mit seinen Männern kam, traten ihm die Bindibus entgegen als „friedliche, furchtlose und glückliche Menschen“. Nie zuvor hatten sie einen Weißen gesehen.