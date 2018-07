Eine medizinische Fakultät ging in die Öffentlichkeit

Universitätsprofessoren sind auch Menschen: lesen und schätzen sie doch wie jeder andere zum Frühstück ihre Morgenzeitung und halten das brave, ehrbare Papier wie ein gutes Haustier. Wer sonst sollte sie so akkurat informieren? Schließlich müssen auch Professoren erfahren, was außerhalb ihrer Disziplin in aller Welt geschieht.

Merkwürdig bleibt nur, daß deutsche Hochschullehrer im Normalfall selbst in die Niederungen profaner Zeitungsspalten nicht herabzusteigen pflegen, um gelegentlich ihrerseits die Umwelt zu unterrichten. Ganz offenbar liegt das Zeitungsschreiben noch immer unter der Gürtellinie professoraler Würde. „Professor“ sein heißt zwar „Bekenner“ sein, das aber schickt sich im allgemeinen wohl nur unter Ausschluß der Öffentlichkeit im trauten wissenschaftlichen Eigenheim. Außerdem: was sagten und täten die Kollegen, würde ein leibhaftiger Ordinarius (oder ein junger Mann, der es mal werden will) just wie ein Journalist frei von der Leber weg in irgendeiner x-beliebigen Zeitung eigene Meinungen und Erkenntnisse gar unter eigenem Namen preisgeben.

Um so erstaunlicher ist dieses Vorkommnis: nicht ein Professor, sondern die ganze medizinische Fakultät der Universität München verbreitete sich geschlossen über mehrere Tageszeitungsspalten publikumsnah und allgemeinverständlich über den „Krebs und seine Behandlung“. Die Fakultät, so hieß es einleitend, betrachte es „als ihre ärztliche Pflicht, zu dem in letzter Zeit vieldiskutierten Krebsproblem einmal öffentlich Stellung zu nehmen“.

Bravo!

Aktuellen Anlaß zu diesem Aufschwung bot der Prozeß gegen den „Krebsarzt“ Dr. Issels. Und so konnten denn die Münchener Bürger zum Frühstück über Kernsätze wie diese nachdenken:

„Ein Brandherd muß gelöscht werden, auch wenn seine Verursachung noch nicht bekannt ist. Jeder Krebskranke kann geheilt werden, wenn es gelingt, die Geschwulst einschließlich ihrer Absiedlungen operativ vollständig zu entfernen oder durch Bestrahlung zur völligen Rückbildung zu bringen ... Aber auch wenn eine Heilung nicht mehr zu erreichen ist, können Operation und Bestrahlung oft bedrohliche Komplikationen beheben, Schmerzen und Beschwerden lindern und das Leben unter Umständen beträchtlich verlängern ... Auch die wissenschaftlich unterbaute Behandlung des Allgemeinzustandes eines Krebskranken gehört zu den selbstverständlichen ärztlichen Maßnahmen: sie vermag die übrige Behandlung zu unterstützen und den schicksalhaften Ablauf gelegentlich sogar zu verlangsamen ... Da aber eine spezifische Allgemeinbehandlung den Krebs nicht beseitigen kann, ist es unzulässig und gefährlich, sie den operativen oder radiologischen Behandlungen als gleichwertig gegenüberzustellen: Nur wer vor diesen Tatsachen die Augen verschließt, wird sich oder seine Angehörigen einer wissenschaftlich wohlbegründeten Therapie zugunsten ungeprüfter und unsicherer Verfahren entziehen ... Die vielfach zitierte ‚deutsche Schulmedizin, die sich in ihrer Orthodoxie und Immobilität gegen jeden Außenseiter wendet‘, gibt es nicht. Es gibt auch heute keine ‚deutsche Medizin‘ mehr, sondern nur noch eine einzige weltumfassende medizinische Wissenschaft, zu der sich auch deutsche Krebsforscher zählen dürfen.... Die Medizin geht jeder Spur zur Lösung der Krebsprobleme gewissenhaft nach. Sie hat aber dafür zu sorgen, daß ein Heilverfahren erst dann unter Verzicht auf bewährte Mittel angewandt wird, wenn es einer objektiven Prüfung standgehalten hat... Die medizinische Fakultät warnt vor sachunkundiger Beeinflussung der öffentlichen Meinung.“