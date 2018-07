Paul Hübner (Herausgeber): Information oder Herrschen der Souffleure?; rororo-aktuell, 138 Seiten, 2,20 Mark.

Das Lamentieren über das miserable Niveau deutscher Zeitungen ist weitverbreitet. Es gehört bereits zum festen Konversationsinventar, wo immer man hinkommt. Ein solches Unbehagen muß formuliert und präzisiert werden, sonst bleibt es bloße, unverbindliche Nörgelei, wie es seit Jahr und Tag mit vielen anderen Themen und Problemen geht. Und es verlangt ein Minimum an Engagement, sofern man an einer Änderung dieses weithin beklagten Zustandes wirklich interessiert ist. Man kann immerhin Zeitungen abbestellen, detailliert-kritische Leserbriefe schreiben und über weite Strecken auf einige der zwei oder drei guten Monatszeitschriften ausweichen. Und schließlich kann man – was bei dem Stand der formalen Bildung der meisten Kritiker nicht zu viel fordern heißt – englisch- oder französischsprachige Zeitungen regelmäßig lesen. Nur ganz wenige tun das; die meisten ziehen es vor zu nörgeln.

Den Versuch, das Unbehagen zu formulieren, unternimmt das von Rowohlt publizierte Sammelbändchen. Der Untertitel „17 Untersuchungen“ ist anspruchsvoll und irreführend. Tatsächlich handelt es sich in keinem der Beiträge um eine „Untersuchung“ im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern um eine Zusammenstellung von Formulierungen des Unbehagens. Das ist sicher eine notwendige und gute Sache als ein erster Schritt, aber es ermüdet und entläßt den willigen und überzeugensbereiten Leser mit wenig oder gar keinen präzisen Informationen – ironischerweise. Als Enzensberger seinerzeit die „Frankfurter Allgemeine“ einer scharfen Kritik unterzog, da war das mehr als die Formulierung von weitverbreitetem Mißbehagen, es war auch präzise und konkret und eine gezielte Herausforderung, die Antwort verlangte und möglich machte. Für keinen der Beiträge dieses Bändchens, gilt das auch nur annähernd. Noch dazu sind sie unterschiedlich in Qualität und Intention. Einige sind polemisch-geistreich, andere platt und nichtssagend, nur ganz wenige handfest und sinnvoll. Alle sind sie allgemein und grundsätzlich.

Die Sache, nämlich der von fast allen Autoren aberkannten Misere und Problematik unseres Informationswesens und damit unserer öffentlichen Meinung, wäre besser gedient gewesen, hätte der Verlag einen etwaigen kompetenten Autor beauftragt, wirklich und umfassend mit konkreten Beispielen und Vergleichen zu untersuchen. Das wäre dann möglicherweise „rororoaktuell“ geworden, hätte eine Diskussion ausgelöst oder auslösen können statt sie durch die Versammlung ungleicher und unkoordinierter Verfasser vorzutäuschen. Die jüngst umsichgreifende Methode von Verlagen, solche Diskussions-Sammelbändchen zusammenzustellen, torpediert ihren eigenen Zweck: in solchem Rahmen können nur Positionen abgesteckt, nicht aber genau begründet werden und noch weniger werden die konkreten Adressaten angesprochen, die anzusprechen wären, will man wirklich einen beklagten Zustand ändern.

Ekkehart Krippendorff