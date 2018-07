Inhalt Seite 1 — Wie wird die Bundesbahn gesund? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Entwicklung ist alarmierend. Immer schneller fährt die Deutsche Bundesbahn mit ihren 9000 Lokomotiven und 283 000 Waggons ins Defizit. Mehr als verdoppelt hat sich der Verlust unseres größten Verkehrsunternehmens im vergangenen Jahr. Über eine Milliarde Mark fehlt in der Kasse. Und für 1965 wird ein Fehlbetrag von 1,8 Milliarden erwartet. Rechnet man noch die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt dazu, dann müssen die deutschen Steuerzahler in diesem Jahr rund 2,7 Milliarden Mark für ihre Eisenbahn bezahlen. Die Beihilfe von täglich 7,5 Millionen Mark belastet jeden Bundesbürger mit fast fünfzig Mark im Jahr, ob er die Bahn in Anspruch nimmt oder nicht. Und wenn die Entwicklung weiter in diesem Tempo verläuft, wird es in weniger als fünf Jahren der doppelte Betrag sein.

Die Bundesbahn führt seit vielen Jahren einen verzweifelten Kampf an drei Fronten. Auf der einen Seite wachsen ihre Kosten mit einer fast automatischen Zwangsläufigkeit. Jede von der Regierung beschlossene Gehalts- und Lohnerhöhung für die 470 000 Beamten, Angestellten und Arbeiter erhöht das Defizit des personalintensiven Unternehmens, bei dem gut zwei Drittel aller Kosten auf das Personal entfallen. Allein eine siebenprozentige Aufbesserung der Bezüge in Höhe von sieben Milliarden Mark kostet die Bahn nun jährlich zusätzlich eine halbe Milliarde.

Auf der anderen Seite bedrängt der harte Wettbewerb auf einem sich dynamisch wandelnden Verkehrsmarkt die Bahn und erschwert notwendige Preiserhöhungen. Denn der sehr bewegliche Kraftwagen ist weit in den traditionellen Verkehr der Eisenbahn eingebrochen, und das Flugzeug entpuppt sich bei Entfernungen ab 300 Kilometer als immer stärkerer Konkurrent. Neue Rohrleitungen sind gelegt worden, und die Binnenschifffahrt hat ihre starke Stellung im Massenguttransport behauptet. Schließlich hat die Motorisierung zu einem Anwachsen des Individualverkehrs geführt, von dem der Personentransport auf der Schiene besonders betroffen wurde.

Die geringe Bewegungsfreiheit der Bahn auf der Ausgaben- und Einnahmenfront wird durch die Frontstellung des Eigentümers, des Bundes, noch weiter eingeengt.

Was auch immer der Vorstand der Bahn in den letzten Wochen tun wollte, um aus dem Dilemma zu kommen, es stieß auf eine heftige Ablehnung der Öffentlichkeit und der Regierung. Als der Vorstand die Aufforderung des Verkehrsministers befolgte, konkrete „auch ihrer Natur nach einschneidende Maßnahmen und Vorschläge“ zur Sanierung der Bahn vorzulegen, wurden die Pläne zur Stillegung wenig befahrener, unrentabler Strecken kurzerhand von der Regierung verworfen. Als die Bahn erwog, die Preise im verlustbringenden Personennahverkehr zu erhöhen, wurde Präsident Oeftering schnell zurückgepfiffen“. Mehr noch: Die Regierung erklärte, ihren Einfluß auf die Entscheidungen der Bundesbahnorgane wieder verstärken zu wollen. Dabei hatte sie ihnen erst vor wenigen Jahren eine größere Freiheit und Verantwortlichkeit zugestanden.

Tatsächlich braucht der Vorstand der Bahn größere Vollmachten, damit wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen eingeleitet werden können. Der Zickzackkurs, den die Kabinettsentschlüsse erkennen lassen, darf nicht fortgesetzt werden. Mit fadenscheinigen Ausreden, die vorgeschlagenen Maßnahmen seien „kein geeignetes Mittel, die Bundesbahn zu sichern“ ist weder dem Schienenverkehr noch dem Steuerzahler gedient.

Der Patient Bundesbahn muß stärkere Heilmittel schlucken. Denn die konventionelle Rationalisierung über die Elektrifizierung und die Modernisierung der Anlagen, die in den vergangenen sechs Jahren trotz der Arbeitszeitverkürzung geholfen hat, das Personal um 61 000 Mann zu verringern, genügt nicht mehr. Die Bahn „muß Ballast abwerfen“ und „sich aus der Fläche zurückziehen“, wie es der Vorstand in seiner Stellungnahme nannte. Sie muß dort Strecken stillegen, wo sie dem Kraftwagen hoffnungslos unterlegen ist.