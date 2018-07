FÜR alle Liebhaber des künstlerischen Tanzes –

Madeline Winkler-Betzendahl und Horst Koegler: „Ballett in Stuttgart“, Werkstattgespräch mit John Cranko, eine Chronik seit 1960, mit 96 Bildtafeln; Chr. Belser Verlag, Stuttgart; 64 S., 24,– DM.

ES ENTHÄLT einen photographischen und textlichen Rechenschaftsbericht über den aus England (Sadler’s Wells) stammenden Ballettmeister John Cranko (afrikanischer Provenienz) während seiner Tätigkeit am Stuttgarter Staatstheater 1960–1964. Das Kernstück ist ein Gespräch, das Koegler mit Cranko geführt hat.

ES GEFÄLLT, weil gerade dieses Gespräch ergiebig ist. Koegler, der Tanzkritiker, hat es verstanden, seinen Gesprächspartner sachkundig zu provozieren: zu Aussagen zu bewegen, die auch dann ergiebig sind, wenn sie die subjektive Seite akzentuieren (so ist es zum Beispiel zweifelhaft, wenn Cranko meint, das Überdauern der Ballettklassiker beruhe gerade auf ihrer choreographischen Komposition). Es gefällt, weil deutlich wird, aus welchem geistigen und künstlerischen Element hier in wenigen Jahren eine Arbeit aufgebaut wurde, die Stuttgart zu einem Zentrum moderner, nicht zuletzt an Balanchine orientierter Ballettkunst machte. Mit Hilfe von Landesregierung, Schulbehörde und Staatstheater will Cranko in Kürze ebenfalls eine Ballettschule mit Internatsbetrieb aufbauen. Es ist auch das Buch Madeline Winkler-Betzendahls, einer Photographin, die es großartig versteht, tänzerische Bewegung auf dem Schwarz-Weiß-Papier nicht erstarren, sondern weiterleben zu lassen. Es ist kein wissenschaftliches, sondern ein journalistisches Buch, und gerade als solches ein Dokument von Bedeutung – über den Augenblick hinaus. R. D.