Von Alfred Michaelis

New York, Mitte Februar

Mit der Wiederwahl und Amtseinführung Präsident Johnsons ist das Schlagwort der „Großen Gesellschaft“ (Great Society), unter dem Johnson, den Wahlkampf geführt hat, zum Leitmotiv der amerikanischen Regierungspolitik geworden. Während des Übergangsjahres nach dem Tode Kennedys hat er es als seine Aufgabe angesehen, mit dem Amt auch die Politik seines Vorgängers fortzuführen. Nunmehr aber tritt an die Stelle von Kennedys Parole der „Neuen Grenzen“ (new frontiers) die eigene Politik Johnsons.

Die Zielsetzung der „Großen Gesellschaft“, die bis dahin einen etwas nebelhaften Eindruck erweckte, ist durch die Einführungsrede Johnsons, seine ersten Botschaften und vor allem durch das Ende Januar dem Kongreß zugeleitete neue Budget klarer definiert worden. Das neue Programm bringt keinen abrupten Bruch mit der bisherigen Politik, wohl aber wichtige Akzentverschiebungen. Johnson bietet im wesentlichen ein wirtschaftspolitisches Programm, das auf die internen Probleme der Vereinigten Staaten eingestellt ist. Kennedy stand im Bann weltpolitischer Konzeptionen. Sein „grand design“ der atlantischen Gemeinschaft, dem in wirtschaftspolitischer Beziehung die Grundidee der sogenannten „Kennedyrunde“ entsprungen ist, entsprach seiner auf große internationale Ziele gerichteten Orientierung. Johnson wird eingeleitete Projekte nicht fallen lassen – aber sie stehen nicht mehr so stark im Vordergrund der amerikanischen Politik.

Die Akzentverschiebung von der Weltpolitik zur inneramerikanischen Wirtschaftspolitik entspricht nicht nur der Einstellung breiter amerikanischer Bevölkerungsschichten, sondern sie erklärt sich auch aus der Persönlichkeit und politischen Vergangenheit Johnsons. Als Senator und Führer der demokratischen Senatsmajorität war Johnson von jeher vor allem wirtschaftspolitisch und innenpolitisch interessiert. Als außenpolitischer Sprecher ist er wenig hervorgetreten. Seine Virtuosität liegt auf dem Gebiet des Ausgleichs wirtschaftspolitischer Interessengegensätze und Konflikte, die er in Kompromißlösungen zu harmonisieren sich bemüht.

So war er schon während des ersten Jahres seiner Tätigkeit stets bestrebt, die guten Beziehungen sowohl zu den Führern der Wirtschaft wie zu den Gewerkschaftsführern zu unterhalten und sich zu keiner der beiden Interessengruppen in Gegensatz zu stellen. Er ist darin viel erfolgreicher als Kennedy, der – trotz mancher späterer Einlenkungsversuche – das Mißtrauen der Industrie nie überwinden konnte, das er sich durch das rigorose Vorgehen in der Stahlpreisfrage im Jahre 1961 zugezogen hatte. Johnson sucht damit auch die Fehler seines großen Lehrmeisters und ersten Protektors Roosevelt zu vermeiden, der in schärfste Gegensätze zu den Wirtschaftsführern geraten war. Er folgt damit auch den Erfahrungen von Keynes, der Roosevelt in einem Brief einmal geraten hat, möglichst Konflikte mit der Industrie zu vermeiden, bei denen keiner der Beteiligten etwas zu gewinnen hat. So bietet die Amtszeit Johnsons alle Aussicht auf den Ausgleich wirtschaftspolitischer und sozialer Spannungen, an denen die amerikanische Wirtschaftsgeschichte so reich ist. Offenbar betrachtet Johnson diesen Ausgleich, der nur in geduldigen und fortlaufenden Bemühungen erzielt werden kann, als Grundbestandteil seiner Idee der „großen“, vollkommeneren, Gesellschaft.

Im einzelnen setzt sich das Programm der „Great Society“ aus einer Serie von Maßnahmen zusammen. Sie zielen darauf ab, die Wirtschaft auf hohen Touren zu halten, die strukturelle Arbeitslosigkeit zu vermindern, die Armut zu beheben und die Sozialversicherung – vor allem die Krankenversicherung – zu verbessern. Auch das Erziehungswesen soll weiter ausgebaut und den Aufgaben der Städte und Gemeinden sowie den Verkehrsbedürfnissen stärker Rechnung getragen werden. Daneben sollen für die Verschönerung Amerikas und die Förderung der Künste und Wissenschaften im Haushalt mehr Mittel bereitgestellt werden.