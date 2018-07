Inhalt Seite 1 — Brief aus Krähwinkel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liebe Tochter,

Ich habe die „Les Swingle Singers“ kommentarlos geschickt, damit ich nicht wieder über Dinge mit Dir reden muß, die Du noch nicht kennst. Dein Begeisterungsausbruch macht mich natürlich glücklich. Denk Dir, ich mag das Sopran-Solo auch am liebsten.

Was die Leute in drei Sprachen auf dem Rücken der übrigens graphisch hübschen Plattenhülle über Bach und Jazz philosophieren, ist ein bißchen aufgeblasen. Jene merkwürdige Affinität von Barockmusik und Jazz ist ein alter Hut; schon als Dein alter Vater studierte, erkannten sich Gleichgesinnte, wenn jemand sagte: Ich liebe Bach und Jazz.

Die Amerikaner würden solche Neigungen wohl mit dem lustigen Wort sophisticated bezeichnen, und das wäre nicht durchaus ein Kompliment.

Rhythmus und Polyphonie – laß es Dir noch mal von einem Musiker in der Schar Deiner Verehrer erklären – das sind zwei musikalische Grundelemente, von denen die europäischen Vorwie die afrikanisch-amerikanischen Nachklassiker bestimmt werden. Ein Phänomen. Was haben die Neger auf den Baumwollfeldern von Louisiana und in den Straßen von New Orleans mit dem thüringisch-sächsischen Kapellmeister und protestantischen Kantor des 18. Jahrhunderts zu tun? Und nun kommt noch diese Gruppe junger Franzosen daher und verjazzt wortlos singend seine ehrwürdigen Tokkaten und Fugen und Suiten.

Was würde Johann Sebastian dazu sagen? Ich bin sicher: er würde die Perücke abnehmen, sich die halberblindeten Augen reiben, aufmerksam zuhören – und herzlich lachen. Zu ernst nehmen sollte man diesen Spaß wohl nicht.

Mir fallen da die Gesichter der vier ehrbaren Neger ein, die sich Modern Jazz Quartet nennen. Mir zelebrieren die zuviel – vor allem sich selbst. Das ist Masche. Der Bassist sieht übrigens aus wie ein dunkelbrauner Rilke. Der zelebrierte mir seinen beat auch zuviel, der Rainer Maria, meine ich, mit Verlaub. Übrigens hat er einige begnadete Zeilen hinterlassen, Du solltest mal blättern.