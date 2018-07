Zu den Freuden des runden, flachen Gefäßes, genannt Eßgeschirr, gehört vor allem, daß man es aufschrauben kann. Allein die Bewegung, mit der man den Deckel dreht, läßt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen, besonders wenn man noch nicht weiß, was einen im Innern erwartet, weil es zum Beispiel die Ehefrau ist, die das Eßgeschirr jeden Morgen fertigmacht. Hat man den Deckel abgenommen, sieht man die dort zusammengedrängte Mahlzeit: Würstchen und Linsen oder harte Eier und rote Rüben oder auch Polenta und Stockfisch, alles schön ordentlich in diesem abgegrenzten Rund wie die Kontinente und die Meere auf einem Globus, und auch wenn es wenig ist, wirkt es gehaltvoll und kompakt.

Nachdem der Hilfsarbeiter Marcovaldo das Eßgeschirr aufgeschraubt und gierig den Duft eingeatmet hat, greift er nach dem Besteck, das er immer zu einem Bündel zusammengeschnürt in der Tasche mit sich herumschleppt, seit er mittags aus dem Eßgeschirr ißt, anstatt nach Hause zu gehen. Das erste Stochern mit der Gabel soll die grau gewordenen Nahrungsmittel etwas auffrischen, damit die seit so vielen Stunden zusammengepreßten Speisen wieder die Oberfläche und den Reiz eines eben aufgetragenen Gerichtes erhalten. Dann beginnt man zu begreifen, daß es nicht viel ist, und man denkt: „Ich muß langsam essen“, aber schon hat man blitzschnell und gierig die ersten Bissen zum Munde geführt.

Als erstes bemerkt man traurig, daß das Mahl kalt ist, aber gleich fangen die Freuden wieder an, wenn man den Geschmack des häuslichen Herdes in einer ungewohnten Umgebung wiederfindet. Marcovaldo hat jetzt langsam zu kauen begonnen: Er sitzt auf der Bank einer Alles, in der Nähe seines Arbeitsplatzes; da er weit weg wohnt und, wenn er nach Hause ginge, Zeit und Punkte auf dem Trambahnbillet verlöre, bringt er sich seine Mahlzeit in dem Eßgeschirr mit das extra dafür gekauft worden ist, und speis: im Freien, während er die Leute vorbeigehen sieht, und dann trinkt er an einem Brunnen. Wenn es Herbst ist und die Sonne scheint, sucht er sich irgendein Plätzchen, das die Sonnenstrahlen erreichen; die roten, leuchtenden Blätter, die von den Bäumen fallen, dienen ihm als Serviette; die Wurstpelle geht an herumstreunende Hunde, die in kurzer Zeit seine Freunde werden; und die Brotkrumen picken die Spatzen auf, wenn einmal auf der Allee niemand vorbeikommt.

Beim Essen denkt er: „Warum macht es mir Spaß, den Geschmack der häuslichen Küche hier wiederzufinden, wo es mir doch zu Hause, bei dem Gezänk, dem Geheul und den Schulden, ohne die keine Unterhaltung abgeht, nicht schmecken will?“ Und dann denkt er: „Jetzt fällt mir ein, daß dies die Reste vom gestrigen Abendessen sind.“ Und schon packt ihn wieder die Unzufriedenheit, vielleicht weil er die Reste essen muß, die kalt sind, und ein bißchen ranzig, vielleicht, weil das Aluminium den Speisen einen metalligen Geschmack gibt, aber der Gedanke, der ihm durch den Kopf geht, ist: „Da sieht man’s, wie die Erinnerung an meine Frau mir auch noch das Essen fern von ihr verderben kann.“

Dabei merkt er, daß fast nichts mehr da ist, und sofort scheint ihm das Gericht wieder sehr köstlich und ausgesucht, und er ißt mit Begeisterung und Hingabe die letzten Reste auf dem Boden des Eßgeschirrs, das, was am meisten nach Metall schmeckt. Dann, während er das leere und fettige Gefäß betrachtet, überkommt ihn wieder die Traurigkeit.

Darauf packt er alles zusammen und steckt es ein, erhebt sich, es ist noch zu früh für die Arbeit. In den ausgebeulten Taschen der weiten Jacke trommelt das Besteck gegen das leere Eßgeschirr. Marcovaldo geht in einen Weinausschank und läßt sich ein bis zum Rande gefülltes Glas einschenken; oder auch in ein Café, wo er einen Espresso schlürft; dann betrachtet er das Gebäck in der Glasvitrine, die Pappschachteln der Life-Savers, überzeugt sich davon, daß es nicht wahr ist, daß er Lust darauf hat, schaut einen Augenblick beim Tischfußball zu, um sicher zu gehen, daß er die Zeit totschlägt, nicht den Appetit, geht wieder auf die Allee. In den Straßenbahnen drängen sich aufs neue die Leute, die Zeit für den Wiederbeginn der Arbeit rückt näher; er macht sich auf den Weg.

Eines Tages kaufte die Frau Marcovaldos aus irgendwelchen Gründen eine große Menge Wurst. Und an drei Tagen nacheinander fand Marcovaldo zum Abendessen Wurst und Rüben vor. Nun schien aber diese Wurst aus Hundefleisch zu sein; allein der Geruch genügte, um ihm den Appetit zu verscheuchen. Und was die Rüben betraf, so waren diese blassen, glitschigen Pflanzen das einzige Gemüse, das Marcovaldo nie hatte ausstehen können.