Die vollstandige Automation liegt noch in welter Zukunft. Vorlaufig gilt noch, was die Nase des Braumeisters " Gewifi gibt es Industriezweige, die dem Anschein nach schon automatisiert sind — etwa die Dlraffinerien, die chemische Industrie oder Papierfabriken. Aber auch in diesen Fabriken haben die Computer keineswegs die Arbeiter verdrangt. Die entscheidende Uberwachung des Produktionsablaufs und seine Korrektur ist vielmehr in der Hand des Menschen geblieben.

Die grofien Produktivitatsgewinne dieser Industriezweige beruhen nur zu einem geringen Teil auf dem Einsatz von Elektronenrechnern. Sie sind vielmehr das Ergebnis einer besseren Ausnutzung der Rohstoffe und vor allem des Einsatzes grofierer und leistungsfahigerer Maschinen konventioneller Art.

Die neue installierten Computer haben — wenn iiberhaupt — nur sehr wenige Arbeiter verdrangt. Das kommt einrnal daher, dafi die Elektonenrechner Funktionen ausfiillen, die es bis dahin nicht gegeben hat; zum anderen war die Zahl der Arbeiter bei der Produktionsiiberwachung schon vorher auf das Mindestmafi beschrankt worden. Doch zuriick zu Druckers Bemerkung iiber die ,Nase des Baumeisters". Wem behagt sie? In einer Papierfabrik beispielsweise hangt die Produktivitat weitgehend davon ab, mit welchem Geschick der Arbeiter an der Maschine den Flufi des Papierbreis regelt. Es gibt nun keineswegs einen wissenschaftlichen Grand dafiir, dafi diese Arbeit nicht automatisiert werden konnte. Im Prinzip kann die ,Nase des Braumeisters" natiirlich durch einen Computer ersetzt werden, und es wird wohl auch noch dahin kommen; aber nur unter unwahrscheinlich hohen Kosten und nach langen Umstellungen.

Keine Industrie kennt ihre Produktionsprozesse so genau, dafi sie ohne riesigen Aufwand an Zeit und Kapital automatisiert werden konnten. EinBeispiel hierfiir ist das Sauerstoffverfahren bei der Stahlgewinnung. Die Ingenieure entdeckten bald, dafi ihnen die genauen Unterlagen fiirdas Aufstellen eines mathematischen Modells fehlten, mit dem der Produktionsprozefi beschrieben werden kann. Ein solches mathematisches Modell ist aber die Voraussetzung filr die Installierung eines von Computern kontrollierten Systems.

Die bekannten Daten waren zu ungenau, weil die verwendeten Mefiinstrumente zu ungenau waren. Und die Instrumente waren zu ungenau, weil die Stahlproduzenten nicht wufiten, welche Informationen sie wirklich brauchten — nicht etwa, weil sie daran uninteressiert gewesen waren, sondern weil sie ohne Computer keine Verwendung fur so genaue Angaben hatten. Una nun ein automatisches System zu installieren, miissen die Hersteller von Elektronenrechnern erst einmal den Produktionsprozefi lange genug studieren, um festzustellen, welche Angaben sie gebrauchen. Dann miissen die notwendigen hochempfindlichen Instrumente gefunden werden, die diese Daten liefern. Der nachste Schritt ist es, diese Instrumente an einen Computer anzuschliefien, um den Produktionsprozefi aufzuzeichnen und genau zu analysieren. Dabei miissen vor allem die veranderlichen Grofien im Produktionsprozefi festgestellt werden. Erst dann kann man versuchen, ein mathematisches Modell aufzustellen.

Ist allerdings erst einmal ein Computer in Betrieb, so wird naturgemafi die Aufstellung des nachsten erleichtert. Und mit der Zeit werden die Elektronenrechner auch in der Lage sein, die vielen veranderlichen Grofien der Produktionspresse zu beherrschen. Das Entscheidende ist jedoch, dafi die Umstellung allmahlich vor sich gehen wird und nicht zu menschenleeren Fabriken fiihrt. Vollautomatisierte Dlraffinerien, Papierfabriken oder Elektrizitatswerke — so wie wir sie uns heute vorstellen konnen — werden noch immer so viele Arbeiter benotigen wie heute auch.

"In einer Papierfabrik beispielsweise wird man an einer von Computern kontrollierten Maschine sieben Arbeiter benotigen — wie heute auch. Derm, so stellte ein Produktionsleiter fest, ,man braucht sofort mindestens vierzehn Hande, um die Papierbahn wieder einzufiihren, wenn sie reifit Und sie reifk durchschnittlich zweimal am Tag.