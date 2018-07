Rom, im Februar

Nicht alle Übel gereichen zum Schaden, sagt ein italienisches Sprichwort. Bei der jüngsten Präsidentenwahl hatte sich die Democrazia Cristiana zur geschlossenen Aktion unfähig gezeigt. Den Nutzen davon hatten die Kommunisten, die sich zum erstenmal bestimmend in die Wahl des Staatsoberhauptes einschalten konnten. D.ese Tatsache und mehr noch die Reaktion in der katholischen Wählerschaft und in breiten bürgerlichen Schichten waren ein Alarmsignal für die Verantwortlichen in der christlich-demokratischen Partei.

Die Einberufung des christlich-demokratischen Nationalrats, mit seinen 173 Mitgliedern das höchste Beschlußorgan der Partei, war noch einmal ein großer Versuch, die Einheit wiederherzustellen. Das Ergebenis entsprach dem gezeigten guten Willen. Viel angesammelter Groll wurde heruntergeschluckt, Sanktionen gegen widerspenstige Wahlfrondeure wurden rückgängig gemacht, Hegemoniebestrebungen unterdrückt. Es wurde beschlossen, alle vier Gruppen an der Parteiführung zu beteiligen, eine neue erweiterte Direktion zu wählen, in der die Gruppen ihrem Kräfteverhältnis entsprechend vertreten sind. Es ist sogar gelungen, alle Fraktionen dazu zu bewegen, ein Dokument zu unterzeichnen, worin Aldo Moros Regierung der „Linken Mitte“ die volle Unterstützung und die loyale Durchführung der mit den demokratischen Linksparteien vereinbarten Reform zugesichert wird. Die Frage ist nur, wie lange die Eintracht dauern wird.

Bemerkenswert war auch, mit welcher Schärfe die Volksfrontideen zurückgewiesen wurden. Den Katholiken soll das Vertrauen zurückgegeben werden, daß die DC sich weiterhin als Bollwerk gegen den Kommunismus versteht. Die Wege zur Herstellung einer Volksfront, dies war das Thema der letzten ZK-Sitzung der italienischen KP. Dem Vorschlag Amendolas für eine von den Sozialdemokraten bis zur KP reichende sozialistische Einheitspartei, stand der Vorschlag Ingraos gegenüber, der den von dem verstorbenen KP-Chef Togliatti im Jalta-Memorandum diktierten Ratschlägen entsprechend den Hebel direkt bei der reformfreudigen katholischen Linken ansetzen möchte.

Die tatsächlich oder hypothetisch neugefundene Einheit in der Democrazia Cristiana beruht auf der Teilnahme aller Exponenten jener Strömungen, die bisher abseits standen, an der Regierung, um diese zu stärken. Die Frage, ob das durch eine einfache Kabinettsumbildung oder aber durch eine gelenkte Regierungskrise geschehen soll, wird von den einzelnen Parteien verschieden beantwortet.

Die Sozialisten, unzufrieden über die ausgebliebene ideologische Debatte im Nationalrat der DC, drängen auf eine Krise hin, weil sie sich von ihr ein stärkeres Engagement der katholischen Linken erhoffen. Sie drängen vor allem darauf, daß der Ex-Regierungschef Amintore Fanfani das Außenministerium erhält, das nach der Wahl Saragats zum Staatspräsidenten vakant geworden ist. Hans Bauer