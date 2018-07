Inhalt Seite 1 — Es kam besser als erwartet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Jahresabschluß 1963/64 des Hauses Siemens ist ein Rechnungswerk von ungewöhnlicher Qualität. Das ist nicht nur einem günstig verlaufenen Geschäftsjahr, sondern auch buchungstechnischen Sonderumständen zu verdanken, wie sie der Fertigungslauf und die Lieferverhältnisse des Hauses mit sich bringen. Es wurde weniger investiert und mehr verdient, als erwartet worden war. Die Umsätze sind stärker gestiegen, als man dachte. Insoweit darf das Resultat als typisch für die Art angesehen werden, in der die deutsche Industrie das Jahr 1964 hinter sich gebracht hat. Daß es bei 16 Prozent Dividende bleibt, ist freilich nicht mehr typisch, denn gerade die großen Publikumsgesellschaften legen für 1964 bei der Dividende ein wenig zu. Nun gibt Siemens allerdings Zusatzaktien aus der Umwandlung von Rücklagen, und zwar im Verhältnis 10 : 1. Damit kommt man schon eher wieder in den Bereich der Praxis, wie sie sich bei anderen Großunternehmungen zu entwickeln beginnt.

Wenn es bei Siemens für jede zehnte alte Aktie ohne Barzahlung eine junge Aktie geben soll, so jedoch nicht oder kaum unter Ertragsgesichtspunkten, sondern aus der Erkenntnis heraus, daß man vor vielen Jahren ein wenig zu pessimistisch in die Zukunft geblickt habe, was das Schicksal einiger damals beschlagnahmter Auslandsbeteiligungen betrifft. Allein, weil etliches zurückgegeben worden ist, und speziell, weil dies jüngst im Fall Argentinien so war, gibt es die Zusatzaktien. Auch wenn weniger als im Vorjahr verdient worden wäre, hätte es jetzt Zusatzaktien gegeben, behauptet Finanzchef Dr. Lohse. Wir haben es deshalb bei dieser Zusatzaktie mit einem Instrument beziehungsweise einem Akt der Sichtbarmachung verloren geglaubten Gutes zu tun. Es ist kein Zweifel, daß dieses Motiv deutsche Aktiengeschichte machen wird – eben als Motiv. Bisher ist es immer so gewesen, daß ein Unternehmen Zusatzaktien dann erteilte, wenn es der Meinung war, es habe jahrelang so schön in die Rücklagen hineinverdient beziehungsweise Agios gefordert, daß es an der Zeit sei, die Aktie durch „Verwässerung“ (ein schreckliches Wort für eine gute Sache!) etwas leichter handelbar zu machen.

Die Zusatzaktien bei Siemens könnten den Gedanken entstehen lassen, Siemens betreibe eine inkonsequente Finanzpolitik, denn man macht jetzt 70 Millionen Mark Rücklagen zu Aktienkapital, nachdem vor einem Jahr die erste Überpari-Emission des Hauses stattgefunden hat, und zwar mit einer Aktionärseinzahlung in die offenen Rücklagen von gut 26 Millionen Mark. Warum 1964 den Aktionären 26 Millionen Mark für die Rücklagen abnehmen, wenn man ihnen 1965 rund 70 Millionen Mark aus den Rücklagen geben will.. .? „Wir erhielten eben Gold aus Argentinien“ – das ist die Antwort auf diese Frage.

Freilich muß gesagt werden: Wären die Zusatzaktien ertragsbezogen, so müßte dies als etwas mager angesehen werden; – denn im vergangenen Geschäftsjahr war es möglich, die offenen Rücklagen der Siemens & Halske AG um rund 90 Millionen Mark auf 514 Millionen Mark aufzustocken – dabei sind die 26 Millionen Mark aus der erwähnten Kapitalerhöhung mitgerechnet –, und 514 Millionen Mark sind immerhin stolze 75 Prozent des Aktienkapitals von 693 Millionen Mark. Die der Hauptversammlung am 16. März vorzuschlagende Zusatzaktienausgabe verändert natürlich das Verhältnis, und zwar werden die Rücklagen nach der Umbuchung „nur“ noch knapp 60 Prozent des Aktienkapitals betragen. Dies aber nur unter der Annahme, daß die Rücklagen im Laufe des gegenwärtigen, dann schon wieder fast sechs Monate alten Geschäftsjahres nicht weiter heraufgesetzt werden können. Es besteht aber kein Grund, einen plötzlichen Fortfall der Kraft zur Rücklagenbildung zu befürchten, das um so weniger, als Dr. Lohse wissen ließ, man werde 1965 nicht an den Kapitalmarkt herantreten. Mit anderen Worten: Es wird, soweit sich das bisher überblicken läßt, weiterhin gut verdient und selbstfinanziert.

Das ist deshalb nicht erstaunlich, weil das vor fünf Jahren begonnene große Investitionsprogramm jetzt abgeschlossen ist, und die Siemens-Direktion immer gesagt hatte, wenn diese Investitionen erst einmal ins Verdienen kämen, würden sie das Ergebnis so positiv beeinflussen, wie es während der Durchführung des Investitionsprogramms durch die Anstrengungen belastet wurde. Der Zeitpunkt, an dem auch die zuletzt durchgeführte Programminvestition ihre Erträge abwirft, ohne daß neue Investitionen ähnlichen Ausmaßes sie wieder auffressen, dürfte nicht mehr fern sein ...

Auch so gesehen, wird es Siemens keine extremen Anstrengungen kosten, ein in diesem Frühjahr um 10 Prozent aufzustockendes dividendenberechtigtes Kapital mit einer angemessenen Dividende zu bedienen.

Es ist bei Siemens eigentlich alles „überraschend günstig“ im abgelaufenen Geschäftsjahr gewesen: das Ausmaß der Umsatzsteigerung (um 11,7 Prozent auf 6,53 Milliarden Mark); die Tatsache, daß die Gewinne mit der Umsatzentwicklung erstmals wieder Schritt gehalten haben; die Entwicklung von Auftragseingang und Fertigung, speziell auch das Vorankommen der ausländischen Tochtergesellschaften, die ihren Umsatz um reichlich 20 Prozent auf 1,1 Milliarden Mark besonders schnell steigerten. Und die Ertragslage speziell auch im Hausgerätegeschäft, das bei der Siemens Electro Geräte AG zusammengefaßt ist.