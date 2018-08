Bonn, im Februar

Sollen die geheimen Waffenlieferungen an Israel fortgesetzt werden? Von der Entscheidung dieser Frage hängt es ab, ob die Position der Bundesrepublik in den arabischen Staaten vollends ins Wanken gerät. Der Bundesaußenminister und auch die Beamten seines Hauses hatten offensichtlich schon ein ungutes Gefühl, als sie von den Lieferungen nach Israel erfuhren. Der Bundestag in seiner Gesamtheit hatte keine Kenntnis davon. Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier wollte es zunächst nicht glauben, als er in einer Fernsehsendung von den Waffenlieferungen hörte. Nur einige wenige Vertrauensleute der drei Bundestagsfraktionen waren eingeweiht. Aber sie hielten dicht. Nachdem die ersten Meldungen durchgesickert waren, wurde Bundespressechef von Hase in der Pressekonferenz wiederholt nach Einzelheiten gefragt. Er antwortete jedesmal, daß er sich bei den in das Geheimnis eingeweihten Abgeordneten erkundigen werde.

Inzwischen war freilich auf anderen Wegen, vor allem durch die Auslandspresse, bekannt geworden, daß der Wert der zum Teil, bereits gelieferten Waffen auf etwa 320 Millionen Mark zu beziffern sei. Es gibt allerdings keinen Vertrag, wie er sonst in solchen Fällen üblich ist. Es ist eine absichtlich sehr unformell gehaltene Vereinbarung, die auf ein Gespräch zwischen dem damaligen Ministerpräsidenten Ben Gurion und dem damaligen Bundeskanzler Adenauer vom März 1960 in New York zurückgeht. Ben Gurion hat den Kanzler mit dem Vorschlag wohl überrascht. Adenauer antwortete, er werde die Sache durch den Bundesverteidigungsminister prüfen lassen. Ob Franz Josef Strauß erst daraufhin oder bereits vorher Fäden nach Israel gesponnen hat, ist nicht bekannt. Daß aber Strauß in dieser Sache mit Israel verhandelt hat, ist sicher.

Warum Adenauer von dem öffentlich vertretenen Grundsatz abgegangen ist, die Bundesrepublik sollte sich gegenüber Spannungsgebieten besonders vorsichtig verhalten, läßt sich nur vermuten. Vielleicht sollte es ein Zugeständnis für die unterlassene Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel sein. Für Israel hat die militärische Hilfe, die ihm damit geboten wurde, nur begrenzte Bedeutung. Es sollen bisher insgesamt Waffen für 200 Millionen Mark geliefert worden sein, die von der Bundesrepublik bezahlt werden. Die nach jener losen Absprache noch ausstehenden Waffensendungen würden also etwa 120 Millionen kosten. Angeblich wurden Panzer auf nachdrücklichen Wunsch der amerikanischen Regierung geliefert. Das Auswärtige Amt erhielt über die Vorgänge nur bruchstückweise Kenntnis. Zumindest eine Zeitlang war man über sie im Bundesverteidigungsministerium besser informiert.

Für Nasser ist die Sache offensichtlich ein willkommener Vorwand, um seine neue Politik gegenüber Bonn zu begründen. Er hat sich immer mehr in die Abhängigkeit zur Sowjetunion begeben; so konnte er auch dem verlangten Besuch Ulbrichts in Ägypten nicht mehr ausweichen. Auf Nasser brauchte man also in Bonn bei der Erwägung, ob die Waffenlieferungen nach Israel weitergehen sollen oder nicht, keine Rücksicht mehr zu nehmen. Wohl aber auf die anderen arabischen Länder; und zwar nicht nur auf die unmittelbaren Nachbarn Israels. So sind unsere Waffenlieferungen nach Israel, wie groß oder gering deren militärischer Wert auch ist, Anlaß zu Besorgnis und Verbitterung. Setzen wir diese Waffentransporte fort, dann erleichtern wir Nasser das Spiel, das er mit den anderen arabischen Ländern gegen uns in Gang bringen möchte.

R. S.