Von Adolf Metzner

Ein Hofbeamter führte die wenigen Besucher, die sich einen Erlaubnisschein im alten Kaiserpalast in Kyoto geholt hatten, durch den Katsurapark. Von allen Kennern wird er als der unübertroffene Höhepunkt der japanischen Gartenarchitektur gepriesen. Der Generalissimus Hideyoshi hatte 1590 den Auftrag zu diesem zarten Wunderwerk aus Kunst und Natur gegeben, und Prinz Tomohito machte ihn 30 Jahre später zu seinem Sommersitz. In der eigentlichen Kaiservilla, die wie die Teehäuser in jener raffinierten Schlichtheit der beginnenden Edo-Zeit gehalten ist, sah man durch jede der vier großen Fensteröffnungen eine andere Stilart des japanischen Landschaftsgartens. Die Spannweite reichte von der kaum spürbaren Komposition der Natur bis zum kunstvollen Arrangement aus Bäumen, Sträuchern, Moosen, Felsen und smaragdgrün schimmerndem Wasser. Es war Herbst – wenige Tage, nachdem in Tokio die Olympischen Spiele zu Ende gegangen waren – und so setzte das flammende Rot der Ahornbäume den Akzent inmitten der zartbunt getönten Skala.

Im Katsurapark fehlt nur der zenbuddhistische Meditationsgarten, der ja heute den Ruhm Kyotos ausmacht und der in letzter Abstraktion aus Sand und Stein oder gar nur aus Sand besteht. Sand, der das Weltmeer symbolisiert, in den das Wellenspiel als Ornament mit dem Rechen eingeritzt wird, während Natursteine oder eben nur noch Sandkegel Sinnbild der Insel sind. In einem Palast herrschte anders als in den Klöstern auch die Lebensfreude, die aber nie überschäumte, sondern immer zeremoniell gebändigt war. Auf der Veranda, so ließ sich der Führer vernehmen, habe der Prinz mit seinem Gefolge die Vollmondnächte verbracht, und auf dem viereckigen Rasenplatz, der im Süden an die Kaiservilla angrenze, habe man Kemari, das altjapanische Fußballspiel, gespielt.

Der relativ kleine, nur etwa 14 Meter breite quadratische Rasenplatz, schien aus dem zauberhaftenEnsemble etwas willkürlich herausgeschnitten. Ich bedauerte in diesem Augenblick, daß ich noch nie Kemari gesehen hatte, weil ich mir nur schwer vorstellen konnte, wie hier im schönsten Garten Japans der Prinz mit seinen Höflingen in den bunten Kimonos mit dem weißen Ball gespielt hat. Die Vorführungen der altjapanischen Leibesübungen wirken ja oft wie Pantomimen der traditionellen Theaterkunst und erscheinen dem Noh, Kabuki und Bunraki verwandt. So fragte ich den Beamten, ob vielleicht nicht irgendwo in Kyoto noch Kemari gespielt würde. „Sie haben Glück. Jeden Sonnabendnachmittag, also auch heute, können Sie eine Demonstration des Kemari im Shoren-in Tempel sehen.“

Der „Shoren-in“, populär Awatapalast genannt, lag, wie sich herausstellte, gar nicht sehr weit von meinem Hotel entfernt, so daß ich ihn bequem zu Fuß erreichen konnte. Als ich gegen drei Uhr da bin, heißt es aber, die Vorführung sei gerade beendet, ich möge in acht Tagen wiederkommen. Was haben diese asiatischen Mönche doch für merkwürdige Vorstellungen vom Reisetempo eines eiligen Europäers. In acht Tagen wollte ich Seoul in Korea mit seinen Palästen und Gärten schon „gemacht“ haben und bereits in Taipeh auf Formosa sein, um die erste große Ausstellung der Schätze des Pekinger Palastmuseums, die Tschiang Kai-schek auf die Insel mitgenommen hat, zu sehen.

Ich lasse mich deshalb nicht so schnell abweisen und bitte darum, mit dem Meister oder Trainer der Kemarispieler sprechen zu können. Nach geraumer Zeit kommt der Mönch zurück, ich muß die Schuhe ablegen, dann führt er mich auf knarrenden Holzdielen durch schier endlose Gänge bis zu einem kleineren, von Bäumen eingesäumten Platz. Einige Japaner in alten Gewändern haben sich im Kreis aufgestellt und üben mit einem schneeweißen Ball. Ich werde zu einem alten Herrn geführt, der sich sehr würdevoll zu geben weiß und sich mit den Worten „I am Akiyama“ bekannt macht. Offensichtlich ist es nicht zuletzt ihm, einem ehemaligen Lehrer an einer höheren Schule, der nun, wie er mir erzählt, im „Shoren-in“ wohnt, zu danken, daß Kemari noch lebt.

Das Fußballspiel Kemari kam mit dem gewaltigen Kulturimport aus dem China der frühen Tangzeit im achten Jahrhundert nach Japan, daneben scheint es aber auch noch einen japanischen Urfußball gegeben zu haben. Allem Anschein nach war es wohl das exklusivste Spiel, das es in der Welt je gegeben hat, und war nur den Ministern, dem Hochadel und vor allem aber den Prinzen vorbehalten. Offenbar nahm Kemari unter den Sportarten des Adels, wie dem Pferderennen, Dakyu genannt, dem Polo und Giecho, dem japanischen Hockey, noch eine Ausnahmestellung ein. Die in Europa viel bekannteren japanischen Kampfkünste wie Kendo, Kyudo usw. waren vor allem den Kriegern oder aber zur Meditationsübung und zum waffenlosen Zweikampf sublimiert den Mönchen vorbehalten.