Von German Kratochwil

Ein Jahr lang wohnten Mario und Rachel in dem winzigen Appartement in der Nähe der Universität. Weil sie sich verstanden, beschlossen sie zu heiraten; es sollte, wie sie mit schüchterner Ironie sagten, ein wenig Ordnung in ihre gesetzliche und moralische Lage kommen. Und dem Hausmeister wünschten sie ein ruhigeres Gewissen.

Als der Termin auf dem Standesamt ausgemacht war, bekamen sie täglich Post. Sie waren Ausländer, kannten wenig Leute in der Stadt und hatten nur einigen Freunden von ihrem Vorhaben erzählt. Aber da lag nun täglich etwas im Briefkasten. Es waren keine Glückwünsche von den Verwandten oder Freunden, keine Angebote, durch die man hätte zu Geld kommen können, es waren nur Prospekte, gedruckte Briefe mit blauen Unterschrift-Faksimiles, Gutscheine mit dem fälschungssicheren Druck von Wertpapieren, illustrierte Broschüren.

Gegen die Annäherungsversuche der verkaufsbegierigen Industrie ist man abgehärtet genug. Besonders bebilderten und betexteten Blättern geht es nicht gut. Ein cleveres Team bemüht sich um ihre Herstellung, dann werden sie auf die Reise geschickt, als blinde Passagiere in einer Zeitung, als Trojanische Pferde im Postkasten; kurz darauf die knisternde Verzerrung in der Faust des Konsum-Deserteurs und ihr elendes Ende unter Abfällen.

Aber eine Heirat kann das abweisende Verhalten ändern. Vielleicht sind es veraltete Vorstellungen, die Mario und Rachel manchmal glauben lassen, den Boden unter den Füßen zu verlieren; es ist, als liege die Aura der Endgültigkeit über ihrer Handlung. Endgültigkeit, die unsicher macht, wie der Tod, die Glatze, das Gebiß, die Scheidung. Und sie lesen, ohne an Käufe denken zu können, die täglich eingehenden Sendungen. Was wird ihnen und allen, die in ihrer Lage sind, zugemutet?

Ein Prospekt zeigt die zartesten Dessous, die je von einer Braut an diesem entscheidenden Tag getragen wurden. „Zu ihrem schönsten Tag“, beginnt das Schreiben eines Modehauses, „Ihr schönstes Kleid! Lange träumten Sie davon, jetzt ist es Wirklichkeit!“ Die Damen Burdyl und Knöferl warten in der Spezialabteilung „Brautkleider“. Sie werden auch noch anderes anbieten: „Das klassische Kostüm für die Hochzeitsreise“ und Kleidung für die Brautmutter.

„Kunstblätter, bitte nicht knicken.“ Die Aufschrift auf einem großen Kuvert läßt Rachel und Mario einen Augenblick lang an Lithographien von Chagall denken. Aber es ist ein illustriertes Heft, mit dem die Firmen der Stadt zur Vermählung gratulieren. „Gern hoffen wir“, schreiben sie auf der ersten Seite, „daß Sie dieses Büchlein auch nach langen Ehejahren hin und wieder hervorkramen werden, um schmunzelnd und voll seeliger Erinnerung darin zu blättern. Und vielleicht werden Sie dabei so manchesmal sagen: Ach ja, damals, in der guten alten Zeit...“ Und weiter hinten inspiriert der Besuch auf dem Standesamt einen Dichter zu den Versen: