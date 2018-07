Inhalt Seite 1 — Lyrik zwischen Ost und West Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eis hätte eigentlich der Höhepunkt werden J sollen: der Höhepunkt der Reihe jener Lesungen ostdeutscher Autoren, die das Westberliner Studentenheim Siegmunds Hof seit Sommer vergangenen Jahres in seinem von Mai zu Mai volleren Klubraum B veranstaltet.

Nodi am Abend zuvor, am letzten Donnerstag, hatte Kuba, mehrfacher Nationalpreistrager und Chefwerbetexter der SED, hier seinen Leumund bestatigt und war aus lauter Verlegenheit ausgelacht worden (seine festhaltenswerte Erklarung der Mauer: sie sei em Schutzbauwerk zur Eindammung der Grofibrande, die damals in Ostberlin um sich gegriffen hatten).

Im November hatte Manfred Bieler hier gelesen und diskutiert: Westberliner Zeugen berichteten, es sei eine der ersten ehrlichen und konsequenten Diskussionen dieser Reihe gewesen. Das Neue Deutscblcmd — Ostberliner Publizistik war immer reichlich vertreten auf diesen Veranstaltungen — hingegen war der Ansidit, Bieler habe seine Gelegenheit vertan: ,Halb sprach, halb lallte er abwechselnd Beschwonmgen und Gruselgeschichten. Ursache: starke Trunkenheit. Es diirfte unumgdnglich sein, daft er sich fur seln unwiirdiges Verbalten entscbuldigt" — so schrieben diese politischen Pappritze.

Ein paar Abende spater ware es fast zu einem Eklat gekommen. Rainer Kirsch las, unter anderem ein Gedicht iiber den ,genauen Haft", iiber seinen Hafi, der, wie er in der anschliefienden Diskussion erlauterte, alle jene treffe, die fiir die Verjahrung der Nazi Verbrechen eintraten, die Gesellschaft, die den Krieg vorbereite, die westlichen Imperialisten, die im Kongo unschuldige Schwarze abschlachten. Und im Publikum safi jemand mit einem ungleich genaueren Hafi, ein Dr. Z ; er safi nur wenige Schritte von Kirsch entfernt und wurde von diesem dennoch nicht erkannt, obwohl beide einstmals Studienfreunde gewesen waren — das war in Jena, bevor der Dr. Z fiir vier Jahre als ,Revisionist" in einem Zuchthaus der DDR verschwand. Wahrend Kirsch las, iiberlegte sich Dr. Z, ob er die leichte Eintracht der Versammlung storen solle, indem er Kirsch nach dessen verleugneten Jugendgedichten fragte, indeni er die Rede auf Kirschs Rolle bei seiner Verurteilung brachte oder indem er einfach aufstand, um Kirsch ,eins in die Schnauze" zu schlagen. Alles das unterblieb, denn Dr. Z hatte sich eine sowohl subtilere als auch wirkungsvollere und perfidere Weise zurechtgelegt, das seit Jahren genahrte Rachebediirfnis zu befriedigen. Er schrieb ja, unter dem vollen Namen Giinter Zehm, in der Welt und konnte also auch alle Welt erfahren lassen, wie er iiber Kirsch, den faulen Frieden von Siegmunds Hof und iiberhaupt iiber diese ostdeutschen Schriftsteller dachte: ,Wir haben uns daran gewohnt, daft noch mancber Morder unter uns ist, wir werden uns auch daran gewohnen, die Morder von heute unter uns ZM sehen, oder wenigstens ihre Zutreiber " Das blieb nicht unbeantwortet. Wiederum ein paar Abende spater verlas der fiinfundzwanzigjahrige Volker Braun, Regieassistent beim Berliner Ensemble und ein begabter Lyriker, wenngleich vorlaufig noch ganz von Brechts Gnaden, ein gedichtetes Pamphlet gegen Giinter Zehm, etwa des Inhalts: die Morder und Zutreiber wohnten vielmehr in Hamburg, beispielsweise. Dahin also war es in den Gesprachen iiber Gedichte gekommen: dafi man sicn gegenseitig Morder und Scherge nannte. Gerade dies aber, dafi eine solche Anschuldigung in der Luft liegt und in anderen Bereichen als der Literatur auch dauernd laut wird, erklart das machtige Interesse, das die Westberliner Studenten diesen Lesungen entgegengebracht haben und auf das kein anderer Lyrikvortrag zahlen konnte, und kamen die Darbietenden auch von weither gereist. Es sind ein paar Gehminuten von Siegmunds Hof zum S Bahnhof Tiergarten und drei S Bahnstatipnen vpn dort bis zum Bahnhof Friedrichstrafie; alle zehn Minuten fahrt ein Zug, die Fahrkarte kostet zwanzig Pfennig, der Zug iiberquert den Humboldt Hafen, der lange schon vergessen hat, was Schiffe sind, beiderseits der Geleise sieht man Stacheldraht ausgerollt, etwas Mauerwerk ist errichtet, ein paar in Uniformen gesteckte Leute stehen daneben — und das Ganze stellt eine Grenze vor, eine todliche Grenze, die den, der sie mit einem gestempelten Zettel versehen in Richtung Westen passieren darf, zu einem seltenen, beachtlichen, bestaunenswerten Wesen macht. Dies will ermessen, das Abbild dieser Grenze im Bewufitsein ihrer beiderseitigen Anwohner will verstanden werden.

So kamen iiber siebenhundert, als am vergangenen Freitag — diesmal nicht in Siegmunds Hof, sondern in dem grofieren Saal der Westberliner Akademie der Kiinste — diskutiert werden sollte, diskutiert zwischen sieben Lyrikern aus dem Osten (Paul Wiens, Johannes Bobrowski, Giinther Deicke, Heinz Czechowski, Jens Gerlach, Volker Braun und Karl Mickel) und sechs aus dem Westen (Marianne Eichholz, Giinter Grass, Peter Hartling, Christoph Meckel, Volker von Torne, Friedrich Christian Delius). Jeder las zwei eigene Gedichte, und mindestens fiinf gute waren unter den sechsundzwanzig, die das Publikum zu horen bekam: die beiden von Johannes Bobrowski ( ,An Klopstock", ,Sprache"), ,Pan Kiehot" von Giinter Grass, Volker Brauns ,Jugendobjekt" und Karl Mickels ,Der See". Eine Pause — und dann der Alptraum eines jeden Diskussionsleiters: Schweigen. Niemand, der sich zu dem von Uwe Johnson vorgeschlagenen Thema (welchen Gebrauch jeder der anwesenden Schriftstelier von seinen Gedichten gemacht zu sehen wiinsche) aufiern wollte. So sdiwerfallig, wie sie in Gang kam, blieb die Diskussion dann auch. Elf Mikrophone standen da, jedes Wort zu verschlingen, sechs Fernsehkameras starrten in die Gesichter —- aber was gesagt wurde, wird nidit geeignet sein, in einer von Walter Hollerers Zeitschriften verewigt zu werden, und auch der duldsame Funk diirfte die Ausbeute nur in einem Anfall von Verzweiflung, senden. Miihsam mufite den Gasten aus Ostberlin ausemandergesetzt werden, warum der Unwille, in einem Gesprach iiber Gedichte die Verjahrungsfrist zu erortern, nicht gleichbedeutend sei mit einer Billigung der Verjahrung; lange wurde dariiber spekuliert, ob die grofie Zahl der erschienenen Zuhorer nun ein Beweis sei fur den Konsumcharakter (die Verkonsumierbarkeit, wie einer der diskutierenden Sprachgewaltigen es ausdruckte) der Lyrik oder nicht; vergeblich suchte man gemeinsam nach einem Beispiel autoritativer asthetischer Vorschriften im Westen, einem Leitartikel der Prawda oder des Neuen Deutschland vergleichbar.

Das Hauptthema des Abends hatte Bobrowski, der mit robuster Lassigkeit tiefsinnige Sachen vorzubringen liebt, angeschlagen, als er seine Gedichte sozusugen ideologische Gegenstdnde" nannte — deren Ideologie allerdings erst im Schreiben hergestellt wiirde. Und Peter Harding versuchte mit Sanftmut, die DDR Dichter zu Aufierungen dariiber zu bewegen, wie denn Literatur als ,Nachschrijt einer Vorschrift" entstehen konne, wie ein Gedicht mit dem politisch Vorgedachten und Vorgeschriebenen in Fjinklang zu bringen sei.

Dafi solches verlangt wiirde, bestritten die DDR Autoren nun aber aufs entschiedenste. Bobrowski: Er personlich sei an keinem Gedicht interessiert, das prafabriziertes Material verwende. Giinther Deicke: Schreiben sei ein Prozefi der Wahrheitsfindung. Volker Braun: Nur die Wirklichkeit diktiere die Weltanschauung des Gedichts; dieses darf nicht mehr geben wollen, als mit dem vorhandenen Material an Wirklichkeit zu beweisen ist. Jens Gerlach: Das Gedicht beginne, wo man iiber das Vorausgedachte hinaus neu denkt. So dafi, von Paul Wiens Tiraden abgesehen, schliefilich auch in der Theorie dieselbe Obereinstimmung zu herrschen schien, die Giinter Grass (bedauerlicherweise mehr zu maliziosen Tiefschliigen als zu Argumenten aufgelegt) vorher schon in formaler Hinsicht an den Gedichten selbst festgestellt hatte.