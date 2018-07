Ohne lautstarke Diskussionen wurden die Zinsen für Spareinlagen nach der letzten Diskonterhöhung heraufgesetzt. Vom 1. März an sollen die Sparer im Schnitt ein Viertel Prozent mehr erhalten als bisher.

Der Ablauf dieser Regelung unterscheidet sich wohltuend von den Gebräuchen früherer Jahre, in denen der Festsetzung der neuen Zinssätze in der Regel ein tagelanges, oft auch wochenlanges Tauziehen voranging. Bisher war es üblich, daß insbesondere der Verband des privaten Bankgewerbes als Vertreter der Geschäftsbanken und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband als Vertreter der Sparkassen in verschiedene Richtungen zogen. Diesmal hat kurzerhand das neu geschaffene Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen die Vorschläge für die neue Habenzinsregelung vorgelegt.

Das Spitzengremium des Kreditgewerbes, der Zentrale Kreditausschuß, hat diesen Vorschlägen zugestimmt und auch der Zentralbankrat hat seinen Segen gegeben. So werden also die Sparer für ihr Geld, das sie ohne besondere Vereinbarungen über eine Kündigungsfrist auf ihr Sparbuch eingezahlt haben, vom Beginn des nächsten Monats statt 3,25 nunmehr 3,5 Prozent Zinsen bekommen. Wenn sie sich verpflichten, die Einlagen ein Jahr lang bei ihrem Institut zu lassen, erhalten sie 4,5 Prozent. Der Zins für Sichteinlagen bleibt dagegen unverändert.

Bei den Instituten ergeben sich unterschiedliche Auswirkungen. Bei den Sparkassen, die meist ein langfristiges Ausleihungsgeschäft betreiben, wird sich die Gewinnmarge um 0,11 Prozent verringern, die mehr dem kurzfristigen Kreditgeschäft zugewandten Geschäftsbanken werden mit Genugtuung eine Verbesserung ihres Gewinns in dieser Sparte um 0,14 Prozent vermerken. Diese Differenz bedeutet für die Sparkassen, die bisher im langfristigen Hypothekengeschäft besonders günstig lagen, daß sie jetzt überlegen müssen, ob sie den Zins für ihre Hypothekarkredite nicht um ein Viertel Prozent heraufsetzen müssen. Wer also bauen will und mit einem Kredit seiner Sparkasse kalkuliert hat, tut gut daran, diese Erhöhung in seine Kalkulationen einzubeziehen.

Gleichzeitig mit der neuen Habenzinsregelung tritt eine neue Zinsanordnung in Kraft. Wesentlich ist vor allem, daß vom ersten März an nur noch Einlagen bis zu einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren statt wie bisher bis zu vier Jahren unter die offizielle Zinsregelung fallen. Einlagen, die über diesen Zeitraum hinaus festgelegt werden, unterliegen freien Zinsverhandlungen zwischen dem Einleger und seinem Institut. Erste Anzeichen sprechen dafür, daß das Kreditgewerbe bereits Zinsen von 5 Prozent anbietet. Darüber sind wieder die Hypothekenbanken nicht sonderlich glücklich, denn der Abstand von 5 Prozent für langfristige Einlagen zu den 6 Prozent, die sie für ihre Pfandbriefe mit einer Laufzeit von in der Regel 30 Jahren bieten, erscheint ihnen zu klein. Sie fürchten, daß mancher auf 1 Prozent Zins verzichtet, weil er das Kursrisiko bei Pfandbriefen scheut und sein Geld lieber auf ein Sparkonto mit langer Laufzeit legt.

Die einzigen Bedenken, die sonst gegen die neue Habenzinsregelung laut wurden, richteten sich gegen den Termin vom 1. März. Banken und Sparkassen äußerten Befürchtungen, daß es ihnen in dieser Zeit nicht gelingen würde, ihren technischen Apparat auf die Berechnung der neuen, höheren Zinsen umzustellen. Offensichtlich haben aber auch Rechenmaschinen ihre guten und schlechen Zeiten, und der Zufall fügt es, daß die schlechten Zeiten immer bei Zinserhöhungen eintreten. Bei der Berechnung höherer Sollzinsen dagegen scheinen meist gute Zeiten zu herrschen, denn in diesen Fällen sind Klagen über Terminschwierigkeiten noch nie laut geworden.

Wolfgang Müller-Haeseler