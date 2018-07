Inhalt Seite 1 — Möglichst viele Pärchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man beschließt – und man tut dies beinahe täglich –, ein bestimmtes Programm im Fernsehen anzusehen. An – zusehen. Man nimmt sich vor, bei Beginn der Sendung anwesend zu sein, um zu prüfen, ob man sie anschauen werde. Schließlich weiß man nach spätestens fünf Minuten, ob sie halten wird, was sie verspricht. Tut sie’s nicht, schaltet man einfach ab. Jedoch – was tut man dann? Dann fällt nämlich die unerfüllte Erwartung so zentnerschwer auf die müden Feierabendschultern, daß man ... eben nicht abschaltet.

Auf diese Weise kommt viel Schmarren unter die Leute. Oft hat man das Gefühl, daß die Sender darauf geradezu spekulieren, mehrmals hintereinander sogar. Denn der Mensch sagt sich: Na, diese Sendung ist zwar nicht so besonders; aber in einer Stunde kommt die nächste, sicher ist die besser.

Dagegen sollte man etwas unternehmen. Ich bin in solchen Fällen – wie sollte es anders sein – fürs Spielen. Es gibt genug Spiele, die kurzweiliger sind als so manches aufwendige Programm. Aber für diesen speziellen Fall sind zwei unabdingbare Forderungen zu stellen:

Sie dürfen nicht lang dauern, und

man muß sie gern mehrmals hintereinander spielen mögen: Anti-Fernseh-Spiele also. Das sind zum Beispiel „Memory“, „Ecco“ und „Bicardo“. Es handelt sich hier um dreimal das gleiche. Bekannt wurde dies, hier gegen das Fernsehen angepriesene Spiel ausgerechnet durch das Fernsehen. Vor wenigen Jahren hieß eine Unterhaltungssendung „Gewußt wo?“ Sie setzte sich nicht durch. Man hatte zwei Felder von vielen in einem quadratischen Gefach zu bezeichnen, worauf sie sich auf geheimnisvolle Weise drehten und für kurze Zeit einfache Darstellungen zeigten, die dann wieder verschwanden. Jedes dieser Bildchen gab es zweimal. Wer solch ein Pärchen aufstöberte, bekam einen kleinen Preis. Genau so geht

„Memory“; Otto Maier Verlag, Ravensburg. Schachtel mit 36 oder 54 Paar Kärtchen; Nr. 15562: 3,50 Mark, Nr. 15559: 6,80 Mark; für zwei Personen und mehr.

„Memory“ heißt auf deutsch nicht nur Gedächtnis, sondern auch Erinnerungsvermögen, und dies trifft das Spiel genau: das Vermögen, sich zu erinnern, an welcher Stelle von hundert man welches Bild schon gesehen hat. Tippt man recht, sagt man vielleicht erfreut: „Sieh da!“ Das heißt auf italienisch