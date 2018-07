New York, Mitte Februar

Nach der unbefriedigenden Börsenentwicklung von Mitte November bis Ende Dezember, die überwiegend durch Effektenverkäufe aus steuerlichen Gründen bedingt war, hat Wallstreet seit dem 29. Dezember einen neuen Höhenflug begonnen. Am 3. Februar 1965 erreichte der Dow-Jones-Index der Industriewerte mit 906,30 einen neuen Rekord. Der Markt hat auf die ausgezeichneten Gewinnergebnisse der großen Konzerne im Jahre 1964 und die steigenden Dividen – den reagiert. In den Kurssteigerungen der Blue Chips wurden aber auch bereits deutlich die günstigen Erwartungen für die Gewinnergebnisse des laufenden ersten Quartals zum Ausdruck gebracht. Unbestritten befindet sich die amerikanische Wirtschaft in einem kräftigen Aufschwung. Das Bruttosozialprodukt erhöhte sich von 584 Milliarden Dollar im Jahre 1963 auf 622 Milliarden im Jahre 1964. Die industrielle Produktion stieg seit einem Jahr um 8 Prozent. Der Prozentsatz der Arbeitslosen ging im Januar dieses Jahres zum erstenmal seit Oktober 1957 auf 4,8 Prozent zurück, während er sich 1963 auf einem Niveau von 5,7 Prozent und 1964 auf einem Stande von über 5,2 Prozent bewegt hatte.

Es wäre falsch anzunehmen, daß die günstige Entwicklung der führenden Industrieaktien seit Ende Dezember nur durch positiv zu wertende Tendenzen verursacht worden wäre. Auch weniger erfreuliche Entwicklungen trugen zu der Nachfrage nach hochwertigen Papieren des New Yorker Aktienmarktes bei. Die inflationistische Strömung wächst, auch wenn sie im Index der Lebenshaltungskosten nicht in Erscheinung tritt. Das Ansteigen der Großhandelspreise ist in dieser Beziehung viel charakteristischer. Die Anleger ziehen es angesichts der inflationistischen Gefahren vor, ihre überschüssigen Mittel in Aktien führender Industriekonzerne zu investieren, deren Gewinnentwicklung in letzter Zeit über Erwarten befriedigend war, und die auch auf absehbare Zukunft hin eine günstige Gewinnentwicklung versprechen.

In den letzten Tagen hat es an der New Yorker Börse einige interessante Einzelentwicklungen gegeben. Wenn auch der Dow-Jones-Index der Industriewerte bis zum 3. Februar eine deutlich ausgeprägte Aufwärtsbewegung der von diesem Index erfaßten Blue Chips zeigt, so traten doch bei zahlreichen anderen und zum Teil durchaus hochqualifizierten Aktienwerten, ceren Bewegungen nicht vom Dow-Jones-Index erfaßt werden, schon im Laufe der letzten Wochen und noch deutlicher während der letzten Tage beträchtliche Kursfluktuationen auf. Man braucht hier nicht nur die Eisenbahnaktien zu erwähnen, deren Kursbewegungen in letzter Zeit recht schwankend waren, nachdem sie zuvor einen höchst eindrucksvollen Kursaufschwung erlebt hatten. Denn bei den Bahnwerten ist die Kursbewegung jeweils sehr stark den Entscheidungen der Interstate Commerce Commission über die schwebenden Fusionsanträge der Bahngesellschaften unterworfen, und im Laufe der letzten Tage fielen einige dieser Entscheide negativ aus. Selbst bei den Industriewerten waren in letzter Zeit Kurskorrekturen deutlich spürbar, und diese Fluktuationen verstärkten gerade im Laufe der letzten Tage das Gefühl der Unsicherheit.

Hinzu kam die öffentliche Diskussion um die Stabilität des Dollars, die auch in der amerikanischen Tagespresse, im Radio und im Fernsehen in letzter Zeit einen immer breiteren Raum einnahm, während sie früher nur auf Erörterungen in den Finanz- und Wirtschaftszeitungen beschränkt blieben. Durch die breiten Diskussionen über die Frage der Golddeckung im Kongreß, durch Präsident de Gaulles plötzlichen Trompetenstoß für eine Wiedereinführung des reinen Goldstandards und durch die wachsende Zunahme des amerikanischen Zahlungsbilanzdefizits ist in letzter Zeit auch der amerikanische Durchschnittsbürger, dem früher Währungsprobleme eine unbekannte Welt waren, hellhöriger geworden.

Während die Börsenkurse der Goldminenwerte – während der letzten Wochen im Zuge der Erholung des englischen Pfundes an den internationalen Devisenmärkten eine deutliche Abschwächung erfahren hatten, schnellten sie am 4. und 5. Februar an der New Yorker Börse plötzlich wieder empor. Diese Spezialbewegung einzelner ausgewählter Aktienwerte, die gleichzeitig mit erheblichen Fluktuationen und Kursabschwächungen anderer Papiere einherging, war charakteristisch für die augenblickliche ausgesprochen selektive Kursgestaltung an der New Yorker Börse.

Trotz dieser temporär bedingten Ungewißheit ist man in Wallstreet-Kreisen auf längere Sicht optimistisch. Es gibt keinerlei Anzeichen für übermäßige Spekulationskäufe. Der Umfang des Börsenkredits ist verhältnismäßig niedrig. Die durchschnittlichen Price-Earnings Ratios (das Verhältnis zwischen Aktienkursen und Gewinn je Aktie) liegen unter dem Niveau der Jahre 1961 und 1962. Vor allem ist aber zu erwarten, daß die institutionellen Investoren, die für die Marktgestaltung weitgehend maßgebend sind, auf lange Sicht immer wieder erhebliche Anlagemöglichkeiten finden müssen. Rudolf H. Schlesinger