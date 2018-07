Die römischen Skizzen begannen im Stil eines Film-Feuilletons; eine Kamera tastete die Steinränder der Via Appia ab; Quadern und Gräser, das Buschwerk und der graue Zelluloidhimmel kamen ins Bild; man hörte, notiert am 11. November 1786, die Goetheschen Sätze: „Heute habe ich die Nymphe Egeria besucht, dann die Rennbahn des Caracalla, die zerstörten Grabstätten längs der Via Appia und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem Mauerwerk gibt.“ Später dann, kontrastiert mit dem Satz der Italienischen Reise „Die Menschen arbeiteten für die Ewigkeit“, das In-den-Tag-Hineinleben der Slum-Bewohner, Rotwein, Fußball, Tipzettel-Meditationen, Novarra-Firenze due, das Zuhältermilieu, gespiegelt in einem Pasolini-Film, das Wiedersehen mit dem Protagonisten, der geblieben ist, was er war: ein armer Lebenskünstler am Rande der Stadt. Man sah weidende Lämmer, Wäsche und Elendsbaracken; ein Frauen-Terzett, die Oper auf offener Straße, beschwor im Wechselgesang das Elendslos der kleinen Leute; schmutziges Geröll vor offenen Türen: Hinter den Fenstern sitzen die Alten und zählen die Autos.

Plötzlich begann sich die Szenerie zu verwandeln; an die Stelle des gängigen Wechselspiels von musealen Ruinen und modernen Palästen, von Luxus-Beletagen und Slums trat, ins Bild transponiert, der sozialkritische Traktat. Mit Hilfe von Sägemehl und ein paar Pfannen und Töpfen erläuterte ein Mann die ölfleckexpansion der großen Stadt: Dieser Topf ist die City, dieser Napf bezeichnet eine Siedlung billiger Wohnblocks, der Sägemehlstrich zwischen beiden verdeutlicht die Straße. Zwei Blechgefäße, die Mehlspur – und schon war ein soziales Modell illustriert. Grundbesitzer verkauften den Siedlungsboden nur, um die Preise für das nunmehr zu erschließende Zwischenland, den Wert des Bodens zu beiden Seiten des Strichs in die Höhe zu treiben. Der soziale Impuls war in Wahrheit eine wohlberechnete Spekulation; die ferne Stadt brauchte Straßen und Licht, die kommunalen Dienste und das Gas; das Zwischenland wurde Fetter und fetter; ein kleiner Köder zog den dicken Fisch ans Land.

Der Drei-Minuten-Traktat hatte den Glanz und die Plausibilität einer Szene von Brecht; Töpfe und Mehl illustrierten die Machenschaften jener zehn Familien, denen Rom nach den Worten der Römer gehört.

Dann ein erneuter Wechsel – der sozialistischen Bilder-Parabel folgten Mummenschanz und Satyrspiel. Von weißen Blumen und einer Madonnenpuppe umgeben, schlug eine Alte die Karten; der große Astrologe gab, im näselnden äraris’chen Deutsch, Details der Karriere bekannt, die aus dem Waldner Franz von der Theresienwiese den großen Francesco Waldner, einen fürstlichen Berater der Society, machten, und schließlich erschien eine neapolitanische Hexe, die, beim Flammenzüngeln, mit beschwörenden Gesten eine fattura vorexerzierte: die Photographie des Besprochenen, ein Angestelltengesicht, an den Lammkopf gebunden, die Witwenfinger gespreizt, die Brillenaugen gerollt, il polpo, den glitschig-grauenvollen Tintenfisch durch die Lüfte gewirbelt: In den Tod mit dem treulosen Mann, ins Wasser mit Lammkopf, Teufelsschnur und Bild!

Im Angesicht der Fernsehkamera wuchs die Alte über sich selber hinaus: Ich bin sicher, sie hat niemals eine bessere fattura geliefert...

Sägemehl und Tintenfisch, der Traktat mit den Töpfen und das heidnische Spiel mit Exkrementen und Satansgeräten gab Horst Dallmayrs Sendung Glanz, Überzeugungskraft und Witz.

Momos