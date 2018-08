Eltern im Rechtsstreit mit dem Kultusministerium

Frankfurt

Bitterernst nehmen Hessens Freidemokraten ihre Rolle als parlamentarische Opposition. Unablässig traktieren die Liberalen die Wiesbadener Regierung mit Anfragen, wenn ihrer Meinung nach etwas faul ist im Lande von Ernst August Zinn. Da sie im „roten Hessen“ noch nie mit in der Regierungsverantwortung gewesen sind, leben die Freien Demokraten seit Jahr und Tag in einem Zustand ständiger demokratischer Wachsamkeit. So spitzte der Fraktionsvorsitzende Heinrich Kohl voller Mißtrauen die Ohren, als er davon erfuhr, daß sich das Kultusministerium für die Schulgebete interessiert. Tatsächlich hatten die Regierungspräsidenten von den Schulen Berichte über den Wortlaut der vor Unterrichtsbeginn gesprochenen Gebete angefordert. Sogleich wurde eine Große Anfrage formuliert: Ob Minister Professor Schütte eine so weitgehende Kontrolle mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar halte.

„Wie fröhlich bin ich aufgewacht“

Nicht alle bohrenden Fragen der FDP nach der hessischen Schulpolitik hat der Minister bisher zur vollen Zufriedenheit beantwortet, diesmal kann er seine Hände in Unschuld waschen: Die Juristen seines Hauses hatten mit ihrer Morgengebet-Umfrage bei allen hessischen Schulen dem Landesanwalt beim Hessischen Staatsgerichtshof Amtshilfe geleistet – und nicht, wie Heinrich Kohl meinte – „alle Lehrer in einen ungerechtfertigten Verdacht“ gebracht, „wenn sie aus Gewissensgründen verschiedene Gebetsformen wählten“. Wo die Freien Demokraten „übertriebene Staatsaufsicht“ witterten, ging es vielmehr um ein Verfahren, das beim Staatsgerichtshof in Wiesbaden anhängig ist.

Die Vorgeschichte reicht bis in das Frühjahr 1947 zurück. Zu dieser Zeit verfügte der damalige CDU-Kultusminister, spätere Bundesverfassungsrichter und heutige Pensionär Dr. Stein: „Wenn Jugendbildung christliche Bildung ist, dann ist es geboten, den Unterricht in den Schulen mit einem Gebet oder Lied zu beginnen und zu beenden.“ Einem Frankfurter Elternpaar erschien es aber gar nicht „geboten“, daß ihr Kind in der 3. Klasse der Diesterwegschule jetzt den Tag mit „Wie fröhlich bin ich aufgewacht...“ beginnen muß. Sie gehören keiner Religionsgemeinschaft an und sehen im morgendlichen Schulgebet einen Verstoß gegen den Artikel 48 der Hessischen Verfassung: „Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder religiösen Übung teilzunehmen oder eine religiöse Eidesformel zu benutzen.“

Doch das Verfahren vor dem Staatsgerichtshof ist nur die letzte Etappe dieser Auseinandersetzung. Zunächst war versucht worden, die Angelegenheit schulintern zu regeln. Der Rektor der Diesterwegschule wollte den Frieden dadurch wieder herstellen, daß er vorschlug, dem Kind zu erlauben, fünf Minuten später – also nach dem morgendlichen Gebet – zu erscheinen. Auf diesen Kompromiß ließen sich jedoch die Eltern nicht ein: „Das bedeutet einen Ausschluß aus der Klassengemeinschaft und damit eine Diskriminierung.“ Sie verlangten vielmehr von der Schulaufsichtsbehörde beim Regierungspräsidenten in Wiesbaden, das Schulgebet in der Klasse ihres Kindes zu untersagen.