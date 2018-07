Lange Jahre existierte eine Personalunion zwischen dem Präsidenten des Bundesrechnungshofes und dem sogenannten Sparkommissar, dem Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. Der frühere Präsident des Bundesrechnungshofes, Guido Hertel, war jedoch in Bonn nicht sehr beliebt, so daß man eine Trennung dieser beiden Posten anstrebte. Das geschah allerdings erst Monate nach dem Tode Hertels durch einen Kabinettsbeschluß vom Februar vergangenen Jahres.

Zu diesem Zeitpunkt war das Amt des Sparkommissars praktisch schon fast ein Jahr verwaist; denn die Personalunion der beiden Posten bezieht sich nur auf den Präsidenten, nicht aber auf den Vizepräsidenten des Bundesrechnungshofes. Nicht weniger als drei Ministerien waren damit befaßt, eine neue Rechtsform für den Sparkommissar zu finden, ohne daß ein Ergebnis sicht-

Mitte November 1964 wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, der Kabinettsbeschluß über die Trennung der Posten widerrufen. Inzwischen schweben neue Verhandlungen mit dem Nachfolger Hertels, Dr. Volkmar Hopf, über eine Wiedereinsetzung der Personalunion.

„Im Prinzip lege ich keinen Wert auf dieses Amt“, erklärte Hopf, „doch wenn die Personalunion wieder auflebt, muß sie sinnvoll sein, sonst gehe ich lieber Tennis spielen.“ So wie es jetzt aussieht, gibt es in absehbarer Zeit wieder einen Sparkommissar. Inzwischen wurde viel Zeit vertan und manche Mark, die in der Staatskasse hätte bleiben können, wurde nicht gespart.