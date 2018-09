DER FRIEDEN

Nach Aristophanes von Antoine Vitez

Ulmer Theater

Der Ulmer Intendant Ulrich Brecht gibt es in einem (veröffentlichten) Brief an den Maler Wolf Vostell unumwunden zu: Das Happening „In Ulm, um Ulm und um Ulm herum“ ist enttäuschend verlaufen. Trotzdem hat diese pseudotheatralische Veranstaltung dem „ulmer theater“ eine Publizität eingetragen, die zu weiteren Experimenten verpflichtet. In Ulm darf man ja auch einiges riskieren. Als Kurt Hübner dort noch Intendant war, deckte ein aufgeschlossener Oberbürgermeister seine „Städtische Bühne“, obwohl sie ein Stück von Bertolt Brecht spielte, während die Brecht-Werke gerade einem westdeutschen Bühnenboykott zum Opfer gefallen waren. Auch jene Gemeinderatsmitglieder konnten nicht durchdringen, die unlautere Machenschaften ihres Intendanten witterten, als zur „Geisel“ von Brendan Behan die auswärtige Kritik herbeiströmte und diese Ulmer Aufführung bis zu den Berliner Festwochen hinauflobte. Inzwischen sind Hübner und seine Mannschaft in Bremen. Die Nachfolger versuchen, den Anspruch als Klein-Darmstadt zu erfüllen.

Ulrich Brecht machte seine erste Operninszenierung einst bei Sellner in der Darmstädter Orangerie. Claus Bremer, als Ulmer Dramaturg mit seinem Intendanten in einem Atem zu nennen, war in Darmstadt ein Chefdramaturg Sellners. Noch von Berlin aus unterstützt Sellner seine Adepten. Einmal schickt er ihnen einen Bühnenbildner, das andere Mal einen Choreographen von der Deutschen Oper. Die Empfehlung Sellners schafft Intendanten Positionen – nicht nur in Ulm. Die Neu-Sellnerianer übersehen allerdings etwas Entscheidendes: Nach zehn Jahren Darmstädter Avantgardismus wußte der Schauspielregisseur Sellner nicht mehr, was gut, was schlecht war. (Das hat er selber gesagt.) Er suchte bewußt den Nullpunkt (was ihn ehrt), er lernt Oper – in Berlin.

Der Anlaß zu diesen Bemerkungen ist als Kunstwerk kaum der Rede wert. Auch Claus Bremer verfügt schon über Schüler, und diese – vier an der Zahl – haben „nach einem Verfahren von Claus Bremer“ eine französische Komödie von Antoine Vitez deutsch hergerichtet. Daß der Autor seine moderne „Imitation“ des Aristophanes, durch Bremers Wolf gedreht, wiedererkannt hat, ist ein Wunder. Aber Monsieur Vitez, ein liebenswürdiger Pariser von vierunddreißig Jahren, der in der dritten Vorstellung hinter mir saß, hat es in fließendem Deutsch bestätigt.

Den Zuschauern wurde vom „ulmer theater“ in primitiver Weise politischer Anschauungsunterricht erteilt, wie gefährdet der Frieden ist, in dem wir leben. Das begann mit Marschmusik, die schon eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn über den Platz vor der Wagner-Schule scholl. Das wurde kommentiert durch aktuelle Zeitungsnotizen, die der Intendant als Ansager vorlas, ehe das „Stück“ einsetzte. Während dann die revidierte Aristophanes-Handlung spielte, mußte das Publikum seine Aufmerksamkeit teilen zwischen der Bühne und seitlich projizierten „Dokumentationen“: stilistisch altmodisches, seit den zwanziger Jahren vergessenes Agitprop-„Theater“ als Ulmer „Experiment“. Im Deutschen hergerichtet, wie Bremer mal formulierte, „für Frau Piefke“: Subjekt – Prädikat – Objekt. Poesie ist unerwünscht. Fazit: schlechtes Theater.

Johannes Jacobi