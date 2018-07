Inhalt Seite 1 — Wehrhaftmachung und Weltgewissen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sein erst gewährt dem Heilen Aufgang in Huld und Andrang zu Unheil dem Grimm. Der Satz stammt nicht aus dem „Ring“, sondern aus Martin Heideggers Brief „Über den Humanismus“. Doch er wird dadurch nicht verständlicher; seine Tiefe bleibt weiterhin trüb.

Man brauche die Deutschen nur „ahnen“ zu machen, und schon werde man für „tief“ gehalten, meinte Nietzsche einmal im Hinblick auf Wagner, aber das trifft vermutlich ebenso auf die Philosophen zu. Selbst Theodor W. Adorno, der Hegel für ausnehmend tief hält, gibt zu, daß man bei ihm „buchstäblich zuweilen nicht weiß und nicht bündig entscheiden kann, wovon überhaupt geredet wird“, und es sei „selbst die Möglichkeit solcher Entscheidung nicht verbrieft“.

Die trübe Tiefe der ahndevoll bebenden Formulierung ist freilich kein Vorrecht der Philosophen und der Musikdramatiker. Auch die Politiker bedienen sich ihrer oft frappierend virtuos. Dabei soll hier kaum vom Kanzler die Rede sein (der in einer Regierungserklärung einmal sagte, die Bundesregierung sehe „es als ihre Aufgabe an“, den Kontakt zu den geistig führenden Schichten des Landes“ zu suchen: als seien diese geistig führenden Schichten in Kabinett und Parlament nicht vertreten). Was vielmehr kürzlich frappierte, war eine Äußerung des Staatssekretärs von Hase über eine Pressekonferenz de Gaulles. Der französische Präsident habe nämlich „einen der wertvollsten Beiträge zur Wehrhaftmachung des Wiedervereinigungs-Anspruchs gegenüber dem Welt gewissen“ geleistet.

Abgesehen davon, daß es hier alliteriert wie bei den Winterstürmen, die dem Wonnemond wichen – was ist denn eine „Wahrhaftmachung“? Kann man etwas wahrhaft machen? Oder kann man nichtvielmehr nur wahrhaftig sein?

Nähme man es genau, ließe sich allenfalls von einer „Wahrhaftigmachung“ sprechen, aber dies bedeutete, daß etwas wahrhaftig (aufrichtig) gemacht würde, das vorher nicht wahrhaftig (aufrichtig) gewesen wäre. Hat mithin de Gaulle erst im Februar 1965 bewirkt, daß unser Wiedervereinigungs-Anspruch aufrichtig wurde (oder allmählich aufrichtig zu werden im Begriff ist)? Es wäre sehr peinlich: für die Ansprüche selber wie für diejenigen, die sie seit Jahren erheben. Aber der Staatssekretär wollte wohl sagen, de Gaulle habe den „Wiedervereinigungs-Anspruch“ bestärkt. („Das will er sagen, und ich wette zehne gegen eins, daß ihn kein Karrenschieber anders versteht.“ Lessing, Anti-Goeze)

Reden wir vom „Wiedervereinigungs-Anspruch“ selber, der eigentlich ein „Anspruch auf Wiedervereinigung“ heißen sollte – besser noch: kein Anspruch, sondern ein Wunsch oder eine Forderung. Forderungen (auch Ansprüche und Wünsche) erhebt man jedoch nur dem „gegenüber“, der sie erfüllen kann, weil er über das Geforderte verfügt. Seit wann aber verfügt das „Weltgewissen“ über die Wiedervereinigung oder den anderen Teil Deutschlands, so daß wir das Gewünschte von ihm einfordern, so daß wir ihm „gegenüber“ Ansprüche erheben könnten? Doch der Staatssekretär meinte wohl, nicht „gegenüber“, sondern „vor“ dem Weltgewissen verträten wir bestimmte Forderungen. („Das will er sagen, und ich wette zehne gegen eins...“)

Und nun das „Weltgewissen“, das sich im alliterierenden Gespinst der Worte so gut ausnimmt: Wessen Gewissen ist das eigentlich? Wie kann es ein Gewissen außerhalb der personalen Sphäre geben? Was an der Welt ist personal? Gesetzt selbst, die Welt hätte ein Gewissen: es handelte sich dann bei besagten Ansprüchen doch wieder nur um Wünsche und Forderungen vor jener halben Welt, die sich ein Gewissen aus der deutschen Teilung macht. Also Forderungen vor dem „Halbweltgewissen“?