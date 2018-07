Inhalt Seite 1 — Wiedererweckung des Vergangenen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Wer im Vorjahr den ersten Satz der viersätzigen Doderer-Romansymphonie opus 7 mit dem Titel „Die Wasserfälle von Slunj“ gelesen und sich vielleicht darauf gefreut hat, in diesem Winter zu erfahren, wie es denn nun den Figuren in der „Weite Rußlands“ (dies der vorgesehene Titel des zweiten Bandes) weiter ergehen würde, der muß sich mit Geduld wappnen. Autor und Verleger verschieben die Fortsetzung des Romanvorhabens auf das nächste Jahr und legen für diesmal einen Band mit Tagebüchern ein –

Heimito von Doderer: „Tangenten“; Biederstein Verlag, München; 848 S., 48,– DM.

Eine Tangente ist, laut Brockhaus, „eine Gerade, die mit Kreis, oder anderer Kurve nur einen gemeinsamen Berührungspunkt hat“. Hier stockte ich schon. Denn die Tagebücher aus den Jahren 1940 bis 1950, die hier in einem dickleibigen Band vereint wurden, begleiten das Schaffen Doderers gerade. in jenem Jahrzehnt, in dem er seine beiden wichtigsten Romane geschrieben hat, „Die Strudlhofstiege“ und „Die Dämonen“. Ihre Veröffentlichung legitimiert sich dadurch, daß diese Aufzeichnungen mit dem epischen Werk jeweils nicht nur einen gemeinsamen Berührungspunkt aufweisen (wie die geometrische Tangente), sondern deren mehrere. Dies ist der erste Gewinn des Bandes.

Der zweite besteht offensichtlich darin, daß hier die Hintergründe jener beiden Monsterromane (912 und 1347 Seiten) geistig aufgehellt werden. Die literarische Gestalt Doderers, wie sie heute vor uns steht, ist in diesem Jahrzehnt geformt worden. Er beginnt 1940 einen „Epilog auf den Sektionsrat Geyrenhoff“, die zentrale Figur der „Dämonen“: meditative Abzweigung aus dem Roman „Die Dämonen“, den er vorläufig liegen lassen muß, weil er zum Wehrdienst eingezogen wird. In einem Schloß der Normandie werden die Hintergründe jener österreichischen Gesellschaft der Zwischenkriegsjahre ausgelotet. Dazu tritt eine dritte Zeitfläche, als er zu seinem Thema Reminiszenzen an die sibirische Kriegsgefangenschaft kontrapunktiert, die er nach dem Ersten Weltkrieg durchlebt und in seinem Roman „Das Geheimnis des Reiches“ gestaltet hat – die prophetische Vorwegnahme eines Themas, auf das er in diesen Tagebüchern ein halbes Jahrzehnt später zurückkommt, als er mit seiner Einheit in Norwegen das Kriegsende erlebte: Das Barackenlager von Hamar wird zur Parallele der sibirischen Eingeschlossenheit. Es ist also doch nicht ganz so, wie es in der Vornotiz heißt: „Das Tagebuch ... beruht auf der zum Formprinzip erhobenen Formlosigkeit.“

Vergleiche mit Jüngers „Strahlungen“ drängen sich auf. Hier wie dort fordert die Mechanik des Krieges zur Auseinandersetzung heraus, drängt das Leben in einem Massenorganismus zur Vereinsamung, zur Individuation. Lektüre wird zur Waffe, Reibung an anderen Kulturen (denen Frankreichs, Rußlands, Norwegens) wird zwar durch den Kriegseinsatz erzwungen, führt aber zu einer sehr individuellen Einsicht in die Struktur der Weltkatastrophe. Doderer ist österreichischer, aphoristischer als Jünger. Seine Sprache schlingt barocke Schnörkel. Das Autobiographische wird oft mehr verhüllt als aufgehellt. Der Schreibende steht mehr in der Welt der „Dämonen“ und der „Strudlhofstiege“ als in derjenigen der Panzerschlachten und gigantischen Einkesselungen.

So bleibt der Zusammenbruch des Dritten Reiches und die Not der Trümmerjahre Hintergrund, indes der Vordergrund durch die Theorie des Romans beherrscht wird. Nicht Figur zu werden, sondern Figur zu sehen – das scheint ihm das dringlichste Gebot für den Schreibenden. Die epische Distanz wird ein Hauptgegenstand seiner Analysen.