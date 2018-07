Inhalt Seite 1 — Bildung und harte Tatsachen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Schütze

Wenn 1870 nur etwa vierzig von hundert Fünfzehnjährigen damit rechnen könnten, das 65. Lebensjahr zu erreichen, 1950 aber fünfundsiebzig diese Aussicht hatten, so geht daraus hervor, daß sich die Verzinsung der Aufzucht- und Ausbildungskosten stark verbessert hat.“ So erfreulich der hier beschriebene Tatbestand auch ist, er wirkt erschreckend durch die Wahl der Worte, mit denen er beschrieben wird. Verzinsung von Ausbildungs- und Aufzuchtkosten – die heiligsten Güter der Nation werden hier einem rein kaufmännischen Denken unterworfen, und die Antwort darauf muß lauten: „Geistige Vorgänge ... sind das Unwägbare schlechthin. Insbesondere widerstrebt es ..., Bildungsvorgänge in Geldwert gemessen zu finden ... Allzuleicht wird die Grenze des Meßbaren übersehen.“

Die beiden Zitate stammen aus den Jahren 1953 und 1958 und markieren das Spannungsfeld, in dem sich eine Betrachtungsweise durchgesetzt hat, die am Grunde unserer heute siegreichen Neuorientierung beim Umgang mit Bildungsfragen liegt. Sie finden sich in zwei Aufsätzen des Mannes, von dem die 1964 gewaltig angeschwollene kulturpolitische Diskussion lebt, ohne es immer zu wissen. Sie sind Thema eines Buches, dessen Lektüre am Anfang aller Meinungsäußerung in der Bildungsdebatte stehen sollte, ob man nun seine Thesen am Ende teilen will oder nicht –

Friedrich Edding: „Ökonomie des Bildungswesens“ – Lernen und Lehren als Haushalt und als Investition, Freiburger Studien zu Politik und Soziologie; Verlag Rombach, Freiburg; 424 S., 35,– DM.

Der Verfasser hat als erster in deutscher Sprache Bildung und Ausbildung unter dem Blickwinkel volkswirtschaftlicher Kostenrechnung betrachtet und ist dabei zu Begriffen gelangt, die heute selbstverständlicher Bestandteil aller ernsthaften Diskussionen auf diesem Gebiet sind, die aber noch vor fünfzehn Jahren unmöglich gewesen wären.

Vorausberechnung des Bildungsbedarfs, Bildungsinvestitionen oder Begabungsreserven – hier werden sie erstmals in ihrem theoretischen Zusammenhang nationalökonomischer Betrachtungsweise genannt. Motive der Humanität, der Psychologie und Pädagogik, die bis ’s in die späten fünfziger Jahre unsers Jahrhunderts unbestritten die Diskussion überBildungsfragen und Kulturpolitik beherrschten, wurden von Edding keineswegs abgewertet, aber doch relativiert und ergänzt durch einen Blick auf die Volkswirtschaftlichen Aspekte. Ein Beispiel:

„Eine Verlängerung der obligatorischen Schulzeit etwa bedeutet das Herausnehmen ganzer Jahrgänge aus der Erwerbstätigkeit, das Umlenken einer größeren Zahl von Menschen hoher Begabung in den Lehrerberuf und in Bezahlung aus öffentlichen Mitteln, das Bauen zusätzlicher Schulräume. Dies alles wird unter Umständen Steuererhöhungen nötig machen. Das durch verlängerte Schulzeit verringerte Angebot auf dem Arbeitsmarkt kann die Lohntarife beeinflussen., Der Wunsch, bereits vielseitig angeworbene Kräfte dem Lehrerberuf zuzuführen, mag zu verbesserten Gehaltsangeboten führen und das Einkommensgefüge in Bewegung bringen. Das veränderte Verhältnis von Güter produzierenden und Güter nur konsumierenden Bevölkerungsteilen wird die Disposition der Unternehmen und der Wirtschaftspolitik beeinflussen. Wie stark sind demgegenüber die Argumente für die Verlängerung? Es erscheint erwünscht, daß das Für und Wider solcher und ähnlicher Veränderungen von Sachkennern geprüft wird, die mit den Anliegen der Bildungsarbeit sowohl wie der Wirtschaft vertraut sind.“