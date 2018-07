Inhalt Seite 1 — Der Reichste gewinnt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der Makler Gierling in Neureichengrundlach mit beschränktem Kapital ins Immobiliengeschäft einstieg, sah er sich mehreren Konkurrenten gegenüber. Er erwarb eine Anzahl von Grundstücken, die er aber bald mit Hypotheken belasten mußte, um monetär flüssig bleiben zu können. Seine finanzielle Situation verschlechterte sich noch, als ihn eine Gefängnisstrafe in seiner Bewegungsfreiheit hinderte. Nahe dem wirtschaftlichen Ruin gelangen ihm mit seinen letzten Reserven Aufkäufe. Ein besonders wertvolles Grundstück ersteigerte er äußerst preiswert – und von da an datiert sein kometenhafter Aufstieg. Kaum erholt, investierte er knappes Geld in Neubauten; sie warfen astronomische Mieten ab. Ein neuer Aufenthalt hinter Gittern konnte ihm nun nichts mehr anhaben, auch wenn sein Verhalten nach der Entlassung allgemein als unseriös empfunden wurde. Er beteiligte sich beispielsweise an einer Schönheitskonkurrenz, bei der den zweiten Platz errang, er hatte auch Strafen wegen Trunkenheit und zu schnellen Fahrens zu berappen. Unmittelbar nach einem teuren Aufenthalt im Krankenhaus gelang es ihm, seinen Besitz mit Methoden zu arrondieren, die an Erpessung grenzten. Als die Kommunalverwaltung ihn zu beträchtlichen Straßensicherungsabgaben heranzog, geriet Gierlings finanzieller Balanceakt doch ein bißchen ins Wanken: Die Hypotheken begannen wieder zu drücken. Aber schließlich setzte er sich, dank seiner erbarmungslosen Härte einem seiner Kollegen gegenüber, den er skrupellos in die totale Pleite trieb, durch. Gierling gilt heute als angesehener Bürger der Stadt Neureichengrundlach.

Dies ist nicht der Recherchentext einer Auskunftei, sondern das Spielprotokoll eines Teilnehmers an

„Monopoly“; Verlag Franz Schmidt, München; Karton mit Spielplan, zwei Würfeln, sechs Halmakegeln, 32 grünen und zwölf roten Häuschen aus Holz, zwei Kartensätzen von je sechzehn Karten, 28 Besitzrechtskarten und 232 000 Mark Spielgeld in verschieden hohen Scheinen. Für zwei bis sechs Personen; Nr. 102/2 DM 10,50; Nr. 102/3 (Luxusausführung mit zweifarbigen Kunststoffhäuschen und einem Geldeinsatz mit acht Fächern) 21 Mark.

Das Spiel ist 1935 in den USA erfunden worden; in Deutschland trat es nach der Währungsreform seinen Siegeszug an. Schon in einer Zeit also, da vom Wohlstand bestenfalls geträumt werden konnte, regte es die Phantasie mächtig an und feierte, als der Traum zur Realität wurde, wahre Triumphe. „Monopoly“, ein rechtes Wirtschaftswunderkind, ist wohl das derzeit am meisten gekaufte Spiel.

Ich mag das Spiel nicht. Wenn ich beobachte, wie die Augen der Teilnehmer glänzen, die Köpfe zu glühen beginnen, wie sie feilschen, wuchern, Geld stapeln, dann wird mir unbehaglich zumute. Überhaupt das Geld, dieses unaufhörliche Zahlen und Kassieren: Für einen Hauptkassierer wäre dies die Schwerarbeit an einem Monatsersten. Und dann die Selbstverständlichkeit, mit der man die Begriffe Immobilien und Gefängnis in Beziehung setzt! Theodor Müller-Ahlfeld nennt in seinem empfehlenswerten Büchlein „Brettspiele“ (Ullstein Nr. 417) das Spiel „Der kleine Grundstücksmakler“.

Nach dieser privaten Nörgelei muß aber nun vom Spiel gesprochen werden – und da muß ich es preisen. Das Spielsystem ist neu und äußerst raffiniert dazu: die Wechselfälle von Würfel und Karte vereint, der eignen Klugheit Maß, der Leidenschaft Verhängnis, des Besitzes Macht und Fluch – hier wird’s Ereignis.

Von zwei Würfeln angetrieben, rennt man stets entlang der gleichen Bahn um den Spielfeldrand. Das Feld hat vierzig Felder. Mit einem Grundkapital erwirbt man im Verlauf des Spieles Grundstücke und baut darauf Häuser und Hotels. Ein „Gehalt“ nach jeder Platzumrandung stockt die Barmittel auf. Der Vorgang ist kompliziert, doch sehr klug ersonnen. Deshalb ist auch die Spielanweisung acht Seiten stark.