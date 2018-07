Ein Pole äußert sich zum Problem der Veijährungsfiist

Ganz ungewohnte Töne waren am 31. Januar im Inlandsdienst von Radio Warschau zu hören. Der Schriftsteller und frühere Diplomat Szczypiorski sprach zur „Verjährungsfrage“. Er wandte sich scharf gegen Minister Buchers Stellungnahme, der er ein sehr negatives Konzept unterlegte, fand aber ungewöhnlich verständnisvolle Worte für das deutsche Volk. Er sagte in einem Kommentar:

„Ich bin keineswegs der Meinung, daß die Leute, die den Verjährungsbeschluß vorbereiten, ehr- und gewissenlos wären. Ich bin bereit so weit zu gehen, daß ich ihnen subjektive Redlichkeit zubillige... Ich bin nämlich der Meinung, daß sich hinter dieser lärmenden Kampagne eine bestimmte Konzeption verbirgt... Prominentester Fürsprecher dieser Konzeption, die ich als Zweifel am deutschen Volk apostrophieren möchte, als Zweifel an den geistigen Werten des deutschen Volkes, war und ist wohl bis heute Konrad Adenauer.

... Durch seine gesamte Politik schien Adenauer der Welt einreden zu wollen, daß sein Volk völlig demoralisiert sei und daß der einzige Weg, der zur deutschen Seele führe, ein handfestes Bestechungsgeld sei: Kalorien und Autos, Wirtschaftswunder und ein ehrenhafter Platz in der atlantischen Gemeinschaft, viel Sahne für den Kaffee und viele Mercedes’ -aber kein Wort über die Vergangenheit, keine Erwähnung der Sünden...

Kühlschränke und Vollbeschäftigung, ab und zu lärmende Veranstaltungen des Umsiedlerverbandes – laßt sie lärmen, sie lieben das, sie brauchen das, nimmt man ihnen das, beginnen sie zu schreien, wie in den dreißiger Jahren, in verqualmten Bierkneipen, suchen sich dann andere Führer in Schaftstiefeln und nicht in altmodischen Gamaschen. Adenauer und seine Anhänger schienen der Welt zu sagen, daß im deutschen Volke eine Bestie schlummere und man diese Bestie nicht reizen dürfe, daß die Christdemokratie in Bonner Ausgabe eine Art wundertätiger Fakir sei, der diese Bestie durch kalorienreiche Musik zähmen könne...

Es gab und gibt aber nach wie vor zwei Wege zur Umerziehung des deutschen Volkes: den Weg schmerzhafter und oft tragischer Konfrontierung mit der Vergangenheit und den Weg des Zukleisterns der Konflikte... Es ist aber ebenfalls eine Tatsache, daß man sogar unter den Bedingungen eines kapitalistischen Staates das Programm einer friedlichen und moralischen Erziehung des deutschen Volkes mit guten Ergebnissen realisieren kann. Dafür ist jedoch eine Voraussetzung notwendig – das mag paradox klingen, besonders, wenn dies ein Pole in seiner polnischen Muttersprache sagt: man muß ein bißchen Glauben an das deutsche Volk, ein wenig Vertrauen an seinen besseren Traditionen, zu seiner besseren Vergangenheit und seinen besseren Neigungen haben. Man muß daran glauben, daß dieses Volk wie andere Völker auch aus eigener Arbeit leben kann, um durch diese Arbeit die Achtung der Welt zu verdienen.“