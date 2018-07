Das Publikum im überfüllten Saal der Westberliner Akademie der Künste war freudig erregt. Denn auf der Bühne saßen sie brüderlich: vierzehn deutsche Dichter aus Ost und West. Da sah das Vaterland, auf wen es sich verlassen kann: Während die garstigen Politiker rechten und streiten, reichen sich die Poeten gerührt die Hände. Die holde deutsche Kunst zerbröckelt die schnöde Mauer. Die Träne quillt. Denn wir wissen es: Was bleibt, stiften die Dichter. Sie leben getrennt, sie singen vereint. Sie binden wieder, was die Mode streng geteilt.

Wie aber, wenn sich viele der vorgetragenen Gedichte als miserabel erwiesen haben? Wenn in der anschließenden Diskussion viel törichtes Zeug geredet wurde? Nicht immer meckern und nörgeln; zufrieden sein, daß es solche Abende überhaupt gibt. Und läßt sich auch nichts Gutes über sie sagen, so kann man ihnen auf. jeden Fall nachrühmen, sie hätten uns daran erinnert, wie groß die deutsche Entfremdung sei.

Man lese, was beispielsweise ein so ausgezeichneter Journalist wie Dieter Hildebrandt im Fazit seines Berichts über den Westberliner Ost-West-Dichterabend in der Frankfurter Allgemeinen vom 9. Februar geschrieben hat: „Sehr ergiebig, so war hinterher zu hören, sei ja nicht gewesen. Aber das, ist kein Einwand, Ergiebigkeit ist keine kritische Vokabel, die auf solche Abende angewendet werden kann. Verdienst besteht, trotz allem, darin, daß sie, trotz allem, stattfinden. Als kleine Einübung für die Anstrengung, die wir uns mit der Wiedervereinigung zuzögen.“

Manche Berichte Hildebrandts über das Berliner Kulturleben, in denen er anschaulichknappe Charakteristiken mit bedächtig-abwägenden Kommentaren zu verbinden weiß, sind in ihrer Art kleine Meisterwerke. Entschieden befürwortet er den Kulturaustausch zwischen den beiden Teilen Deutschlands, zumal die literarischen Kontakte, die in den letzten Monaten möglich wurden. Kein vernünftiger Mensch wird auch nur einen Augenblick zögern, ihm in dieser Hinsicht beizupflichten.

Dient man jedoch der guten Sache, an der es Hildebrandt unzweifelhaft gelegen ist, wenn man die Frage nach der Ergiebigkeit von Ost-West-Veranstaltungen als unpassend oder unerwünscht ablehnt? Sollten sie gar unter nationalem Naturschutz stehen?

Wem nützen Abende, mögen sie gesamtdeutsch sein oder nicht, die sich offenbar eignen, zur Verblödung des Publikums beizutragen – diesen Eindruck hatte Dieter E. Zimmer gewonnen, der in der ZEIT vom 12. Februar meinte, von Glück könne der Zuhörer reden, „der nicht dümmer ging, als er gekommen war“?

Muß für das Scheitern eines solchen Gesprächs immer gleich die Teilung Deutschlands verantwortlich sein? Kann diese mißlungene Diskussion wirklich als „kleine Einübung für die Anstrengung“ beansprucht werden, „die wir uns mit der Wiedervereinigung zuzögen“?